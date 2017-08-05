محمود طاهر: رفضنا بند الـ8 سنوات منعًا للشبهات

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أكد محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، أن ناديه لن يلجأ للجنة الأوليمبية الدولية، بسبب رفضه اللائحة الاسترشادية التي وضعتها اللجنة الأوليمبية المصرية للأندية، وذلك حسبما أفاد اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد في مقر النادي بالجزيرة للكشف عن لائحة النظام الأساسي للقلعة الحمراء.

وقال محمود طاهر: "لن نلجأ للجنة الأوليمبية الدولية، طلبت تخفيض نصاب المجلس إلى 9 أعضاء ليكون أفضل وأكثر نشاطًا، ونحن نتعرض لحملة مغرضة وأكاذيب، المجلس كان يرى وضع بند 8 سنوات ولكننا لم نضعه في اللائحة منعا للشبهات".

وأضاف رئيس النادي الأهلي: "أي كلمه هاتتقال عشان الانتخابات قبل فتح باب الترشح ده عدم علم بمبادئ النادي، وأي حد عاوز ينزل الانتخابات ينزل، بس لا يثير بلبلة ولن نتحدث عنه".

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وأردف محمود طاهر: "فيما يخص عضويات الشيخ زايد نحن بصدد حكم قضائي ويحق لهم التصويت، وهاطبق الحكم بمنطوقه في حالة التصويت والترشح".

وعن المشاركة في البطولة العربية، قال طاهر: "قرار الدخول والاشتراك في البطولة العربية سياسي، ولو الأهلي مادخلش كانت هاتفشل، لكن إحنا يهمنا حاجات كتير جدا قبل البطولة دي وكسبنا فرقتين على أعلى مستوى نقدر نشارك في بطولتين مستقلتين".