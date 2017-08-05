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محكمة القضاء الإداري ترفض الإشكال على حكم حل مجلس إدارة اتحاد الكرة

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محكمة القضاء الإداري ترفض الإشكال على حكم حل مجلس إدارة اتحاد الكرة محكمة القضاء الإداري ترفض الإشكال على حكم حل مجلس إدارة اتحاد الكرة

التحرير

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قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مراد فكرى ، وأسامة منصور، وحازم المعى محمدى جِبْرِيل ومحمد احمد قنديل نواب رئيس المجلس، بعدم قبول الاشكالين المقامين من هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكرة الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وتغريمة ١٦٠٠ جنيها.
وكان الإشكال، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عاقب الاتحاد المصرى لكرة القدم على فعل ليس له يد فيه، قبل أن تصدر المحكمة حكمها اليوم برفض الاشكال.

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التحرير

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