عدم قبول إشكالين سحر الهواري لوقف حكم حل اتحاد كرة القدم

كتب- محمود الشوربجي:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكرى وأسامة منصور وحازم المعي محمدي جبريل ومحمد أحمد قنديل، بعدم قبول الإشكالين سحر عزت الهوارى تطالب من خلالهما بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة لحين إصدار قانون الشباب والرياضة وتغريمها 1600 جنيه .

واختصم الإشكالين رقم 19155، و 19156 لسنة 71 قضائية كلا من عمر هريدي وماجدة عباس الهلباوى ووزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للرياضة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمدير التنفيذي للاتحاد.

وجاء في أسباب إقامة الإشكالات، مخالفة الأعراف الدولة والمعاهدة المتفق عليها طبقت للفقرة الثانية من المادة 84 من الدستور المصري الخاص بالهيئات الرياضية والمنازعات الرياضية، وَمِمَّا يهدد النشاط الرياضي في الدولة المصرية بالتوقف عن ممارسة اللعبة، وذلك بعد اعتماد الاتحاد الدولي للفيفا والاتحاد الأفريقي، وَمِمَّا يؤثر على قيادة مصر للرياضة داخل أفريقيا، حيث يتم في خلال الأيام القليلة القادمة الانتخابات الأفريقية على نقعد الرئيس وبذلك يكون هذا إضرارا جسيما بالمصالح المصرية ومصالح الرياضة في القارة الأفريقية وأيضاً دوليا مما يعرض مصر إلى الإيقاف ويجب أن تراعى الأحكام المصالح العليا للدولة ومصلحة اسم الوطن في المقام الأول يجب أن يحدث موائمة بين الأحكام ومصالح الدولة .