بالصور.. وفد سياحي إسباني يزور آثار "تونا الجبل" بالمنيا

بالصور.. محافظ الإسماعيلية يستقبل وفدًا من ممثلي "الوحدة العربية الإفريقية

المنيا- ريمون الراوي:

استقبلت منطقة "تونا الجبل" الأثرية بمركز ملوي في المنيا، وفدًا إسبانيًا مكون من 21 سائحًا، قادمين لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية على أرض المحافظة، والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية المصرية القديمة، وسط تأمين أمني مشدد.

وقال فرج عبدالعزيز، مدير مكتب تنشيط السياحة بتونا الجبل، إن برنامج زيارة الوفد تتضمن زيارة لوحة الحدود الغربية للملك اخناتون، وجبانة الطائر أيبس والحيوانات المقدسة، وجبانة البابون قدس الأقداس، ومقبرة بيتوزيرس، كبير كهنة المعبود تحوت، ثم مقبرة ايزادورا والساقية الرومانية، واختتم برنامجه بزيارة السراديب الأثرية بالمنطقة.

و تابع فرج أن الوفد الأسباني حضر لمنطقة تونا الجبل قادمًا من منطقة "تل العمارنة"، وزار بالأمس مقابر بني حسن وعقب الزيارة توجه الوفد إلى الأشمونين لزيارتها.

وأضاف أنه بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الوقت من العام، إلا أن الوفد أصر على القيام بزيارة كافة المواقع الأثرية والمعالم السياحية المتواجدة بمنطقة "تونا الجبل".