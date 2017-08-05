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السكة الحديد تعلن متوسط تأخير القطارات بالوجهين القبلي والبحري

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مصراوي Masrawy

السكة الحديد تعلن متوسط تأخير القطارات بالوجهين القبلي والبحري

03:41 م السبت 05 أغسطس 2017

السكة الحديد تعلن متوسط تأخير القطارات بالوجهين القبلي والبحري

هيئة السكة الحديد

كتب- عبد الله قدري:

أعلنت هيئة السكة الحديد، متوسط تأخير قطارات المسافات الطويلة والقصيرة اليوم السبت، بسبب إجراء الصيانة اللازمة للخطوط والتجديدات ومشروعات تحديث نظم الإشارات وتطوير المزلقانات .

وذكرت السكة الحديد في بيان صحفي، أن عدد القطارات الشغالة بالوجه القبلى 80 المتأخر منها 5 قطارات بنسبة تأخير 6 % ومتوسط التأخير 30 دقيقة، مؤكدة أن عدد القطارات الشغالة بالوجه البحرى 134 المتأخر منها 4 قطارات بنسبة تأخير 3 % متوسط التأخرات 25 دقيقة.

وفيما يخص قطارات المسافات الطويلة، فإن عدد القطارات المتأخرة بلغ 10 قطارات من عدد 704 القطارات الشغالة، بنسبة تأخير 1 % ومتوسط التأخير 25 ق.

وتوقعت الهيئة في بيانها تأخيرات على خطوط القاهرة / الأسكندرية 20 ق، خط القاهرة / السد العالى 40 ق، خط بنها / بورسعيد 15 ق، خط طنطا / المنصورة / دمياط 20 ق.​

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