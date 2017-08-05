وفاة الطفلة "جنى" تثير غضب النواب.. ومطالب بالتحقيق مع مسئولي ٥٧٣٥٧

كتب - أحمد علي:

تقدم أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، ضد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بسبب واقعة الطفلة "جنى" التي توفيت نتيجة ورم سرطاني في المخ أمام مستشفى "57357".

وطالب النائب في البيان العاجل، وزير الصحة بكشف حقيقية ما حدث للرأي العام ومحاسبة المسئولين في حالة وجود تقصير.

وأشار النائب إلى أن الجميع تداول خبر الوفاة أمام مستشفى 57357 بعدما رفضت المستشفى علاجها، وتعاملت بشكل سيء مع والد الطفلة، وهو أمر يحتاج إلى كشف جميع ملابساته حتى لا يمر الأمر مرور الكرام، مشيرا إلى أنه في حالة ثبوت هذه الواقعة سيتم محاسبة كل المسئولين بشكل صارم.

وقال الجزار: "للأسف الشديد هناك حالة من الإهمال يعاني منها المواطن في جميع المستشفيات الحكومية، وهو شيء معلوم لوزير الصحة وجميع النواب"، مؤكدا أنه يتلقى مئات الشكاوى من المواطنين في الدائرة تشتكي من سوء المعاملة والإهمال في المستشفيات الحكومية.

وأشار "نائب البساتين"، أنه تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة ضد وزير الصحة الحالي للمطالبة بالنهوض بالمستشفيات الحكومية ولكن لم يكن هناك أي استجابة، مضيفا أن قطاع الصحة في مصر أصبح من أكبر قطاعات الفساد والإهمال في الدولة.