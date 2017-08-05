اخصائي لياقة بدنية يكشف عن 6 تمارين خطيرة في "الجيم"

كتب - هشام عواض:

يذهب بعض الشباب لـ"الجيم" خاصة في اجازة الصيف حتى يكتسبوا مظهر جذاب ورياضي وأكثر لياقة، وهناك بعض التمارين التي قد يمارسها البعض وتسبب نتيجة عكسية وضرر لهم.

وكشف الكابتن كريم عبيد، اخصائي اللياقة البدنية، لـ"مصراوي"، أن هناك 6 تمارين يؤديها البعض في "الجيم" بعضها يسبب ضرر للعضلات والجسم. وهي تمارين "Tuck jumps وهو يؤثر على الظهر، Smith machine squats وهو أيضاً يؤثر على الظهر، Kipping pull-ups يؤثر على مفاصل الذراعين، وكذلك Upright rows ، أما Cardio for weightloss فيؤثر على القلب.

وقال "عبيد"، إن هذه التمارين كانت تؤدى منذ فترة طويلةو الآن تم إلغاءها ومنع أدائها في صالات الجيم المختلفة، ويرجع ذلك إلى أن الجسم لا يستفيد منها، بل أن تمرين مثل Behind the neck مع مرور الوقت يؤدي إلى حدوث مشاكل في الرقبة.

وأضاف "عبيد"، أن التمارين يتم منعها إذا كانت لا تفيد العضلة أو تمنع من وصول الأكسجين إليها، أو تسبب ضرر، وهذا ما يحدث مع التمارين السابق ذكرها.

وأكد اخصائي اللياقة البدنية، أن بعض الأشخاص الذين يمارسون هذه التمارين يقولون إنه ليس هناك ضرر وقع عليهم منها، وهذا صحيح لأن أجسامهم تعودت عليها، لكن الأمر مختلف بالنسبة للشخص المبتدئ الذي يمارس رفع الأوزان لأول مرة.