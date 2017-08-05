كيف تتعاملين مع مسؤولك المتحرش؟

كتب - هشام عواض:

نقرأ في الأخبار من حين لآخر حوادث التحرش التي أصبحت تحدث بشكل جرئ في أماكن عديدة، في الشارع أو الجامعة أو في أماكن العمل، ويرى البعض ان من يملك الجرأة للتحرش عادةً ما يكون الشخص المسئول،ظناً منه أنكِ لن "تصديه" بشكل صريح.

وفي حالة التحرش ربما لا تعرف الفتاة أو الموظفة ما الذي عليها فعله وكيف تتعامل مع هذا المسئول، لذا وأوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي عن كيفية تعامل الطالبة أو الموظفة مع المسئول المتحرش في مواقف محددة.

وقال " في بداية الأمر على الفتاة أو الموظفة أن تضع حدود وضوابط للتعامل و"الهزار" مع غيرها من زملائها ومديرها في العمل أو أستاذها أو زملائها في الجامعة "أو المدرسة، لأن التساهل يجعل الطرف الآخر ينظر لها على أنها ليست لديها مشكلة ولا مانع في التمادي.

وأضاف "فرويز"، أن الشخص المسئول المتحرش هو شخص مضطرب الشخصية، يستغل تساهل البعض من الموظفات لديه أو طالباته لفعل هذا الأمر، والتعامل الجيد معه يجب أن يتم صده وصد أي محاولة للمزاح أو التمادي معها، وأيضاً يجب أن تكون لديها فهم وأن تفسر تصرفاته وسلوكياته معها، وإلى ماذا تشير وتدلل.

أما في حالة وقوع واثعة التحرش بالفعل مع الفتاة أو الموظفة، بعد قيامها بالنصائح السابقة فعليها تبرير الأمر لنفسها بأن ليس لها ذنب في ذلك وليست مسئولة، وأن تهدئ أعصابها وأن تكون قوية وليست مكسورة، حتى تستطيع استكمال حياتها ولكن بعد أن تنصرف عن أى مكان يجمعها بمديرها وحدهما ".