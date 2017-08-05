أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو) -
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر -
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات -
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون -
حكم ذبح الأضحية بالوكالة أو الصكوك - لعلهم يفقهون -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

كيف تتعاملين مع مسؤولك المتحرش؟

Google+ Print

مصراوي Masrawy

كيف تتعاملين مع مسؤولك المتحرش؟

03:21 م السبت 05 أغسطس 2017

كيف تتعاملين مع مسؤولك المتحرش؟

كيف تتعامل الطالبة أو الموظفة مع المسئول المتحرش؟

 كتب - هشام عواض:

نقرأ في الأخبار من حين لآخر التحرش التي أصبحت تحدث بشكل جرئ في أماكن عديدة، في الشارع أو الجامعة أو في أماكن العمل، ويرى البعض ان من يملك الجرأة للتحرش عادةً ما يكون الشخص المسئول،ظناً منه أنكِ لن "تصديه" بشكل صريح.

وفي حالة التحرش ربما لا تعرف الفتاة أو الموظفة ما الذي عليها فعله وكيف تتعامل مع هذا المسئول، لذا وأوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي  عن كيفية تعامل الطالبة أو الموظفة مع المسئول المتحرش في مواقف محددة.

وقال "  في بداية الأمر على الفتاة أو الموظفة أن تضع حدود وضوابط للتعامل و"الهزار" مع غيرها من زملائها ومديرها في العمل أو أستاذها أو زملائها في الجامعة "أو المدرسة، لأن التساهل يجعل الطرف الآخر ينظر لها على أنها ليست لديها مشكلة ولا مانع في التمادي.

وأضاف "فرويز"، أن الشخص المسئول المتحرش هو شخص مضطرب الشخصية، يستغل تساهل البعض من الموظفات لديه أو طالباته لفعل هذا الأمر، والتعامل الجيد معه يجب أن يتم صده وصد أي محاولة للمزاح أو التمادي معها، وأيضاً يجب أن تكون لديها فهم وأن تفسر تصرفاته وسلوكياته معها، وإلى ماذا تشير وتدلل.

أما في حالة  وقوع واثعة التحرش بالفعل مع الفتاة أو الموظفة، بعد قيامها بالنصائح السابقة فعليها تبرير الأمر لنفسها بأن ليس لها ذنب في ذلك وليست مسئولة، وأن تهدئ أعصابها وأن تكون قوية وليست مكسورة، حتى تستطيع استكمال حياتها ولكن بعد أن تنصرف عن أى مكان يجمعها بمديرها وحدهما ".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تطبيق "صراحة" أصبح خطرًا على الحياة الشخصية.. والسبب

    هو وهي

  • يارجال العالم اتحدوا..ذكور يتعرضون للعنف والتحرش في دولة عربية

    هو وهي

  • بعد حادثة المترو الشهيرة.. علامات تكشف الرجل المتنكر في زي فتاة

    هو وهي

  • - رد فعل فتاتين سعوديتين تعرضتا للتحرش

    هو وهي

إعلان

31d42744b4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

8 الصبح - متصل : سواقة السيدات مش بتعمل حوادث عشان الرجالة بتتفادها فى الطريق

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع

بالفيديو: نهاية مؤلمة لفتاة طلبت يد حبيبها في الشارع