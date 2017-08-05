تعرف على تفاصيل دعم ساركوزي المشبوه لتنظيم قطر لمونديال 2022

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بدأ القضاء الفرنسي التحقيق في تورط الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في الاستفادة من صفقات تجارية لحسابه الشخصي تقدر بالملايين لمساعدة قطر في الحصول على شرف تنظيم مونديال 2022.

ويحقق القضاء الفرنسي في ما إذا كان ساركوزي حصل على أموال في فترة التصويت لحقوق تنظيم مونديال 2022 ومن بينها أموال من بيع نادي باريس سان جيرمان لشركة قطر للاستثمار الرياضي.

وتحوم الشبهات حول حصول قطر على تنظيم مونديال 2022 وما إذا كان هناك رشاوي دفعتها قطر للحصول على تنظيم المونديال وهي الفضيحة التي أدت إلى إقصاء سيب بلاتر من منصبه كرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وحرمانه من ممارسة أي نشاط في الفيفا لمدة 6 سنوات.

وأشارت صحيفة "الاندبندنت" إلى كون فرنسا من أبرز الداعمين للملف القطري لاستضافة المونديال على الرغم من درجة الحرارة المرتفعة في الدول الخليجية والتي تصل إلى40 درجة في الصيف، وكان ذلك الدعم أثناء تواجد ساركوزي في قصر الإليزيه.

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وأفاد مصدر مقرب من السلطات الفرنسية لصحيفة "التيليجراف" البريطانية بأن القضاء الفرنسي يحقق في بعض الاتفاقات التي أبرمت بين فرنسا وقطر ومن بينها شراء إحدى شركات الخدمات العامة في فرنسا إلى جانب بيع 5% من شركة إدارة النفايات "Veolia" لشركة "الديار القطرية"، وهي شركة استثمارية مملوكة للدولة.

ومن المعروف عن ساركوزي أنه تربطه علاقة صداقة قوية بالعديد من المسؤولين الحاليين والسابقين في شركة "Veolia" إلى جانب الرئيس التنفيذي للشركة سيباستيان بازين والذي ساهم بدوره في بيع باريس سان جيرمان لقطر في عام 2010.

وتعود علاقة ساركوزي ببازين إلى تسعينيات القرن الماضي عندما أنقذ ساركوزي حياة أحد أقاربه، وبناء على تلك المعطيات يحقق القضاء الفرنسي في مدى استفادة ساركوزي من تلك الصفقات، وما إذا كان على علم أو شارك في أي تعاملات غير شرعية متصلة بحقوق منح تنظيم المونديال إلى قطر.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن القضاء الفرنسي يحقق في اشتباه ساركوزي في اختلاس نحو 182 مليون يورو من وراء صفقة "Veolia"، وهي الأموال التي من المشتبه قيام ساركوزي بمنحها إلى المسؤولين عن عملية التصويت في اختيار البلد المستضيفة للمونديال.