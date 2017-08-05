كأس السوبر الأوروبي.. هيمنة إسبانية وعقدة إنجليزية وظهور إيطالي

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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب "فيليب أرينا" في العاصمة المقدونية سكوبي، حيث لقاء كأس السوبر الأوروبي بين فريقي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء الثلاثاء المقبل.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة لتحقيق بطولة قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد (الدوري الإسباني - الدوري الإنجليزي).

اللقاء هو السادس الذي يجمع الأندية الإسبانية بنظيرتها الإنجليزية في بطولة كأس السوبر الأوروبي، والتي شهدت تفوقا إنجليزيا بـ3 بطولات مقابل مرتين للإسبان.

تعادل

حققت 5 أندية إسبانية اللقب "ريال مدريد، برشلونة، إشبيلية، فالنسيا، أتليتيكو مدريد" بالتساوي مع عدد أندية البريميرليج التي حصدت اللقب "تشيلسي، مانشستر يونايتد، ليفربول، أستون فيلا، نوتنجهام فورست".

مسلسل التعادلات يشمل أيضا عدد الأندية التي لعبت كأس السوبر لمرة واحدة دون الفوز باللقب، وخاض أرسنال الإنجليزي كأس السوبر سنة 1994 وخسر من ميلان الإيطالي، ولعب ريال سرقسطة الإسباني كأس السوبر سنة 1995 وخسر أيضا من أياكس أمستردام الهولندي.

تفوق كتالوني

يتصدر فريق برشلونة قائمة الفرق التي أحرزت كأس السوبر الأوروبي بـ5 مرات، إضافة إلى خوضه مباراة السوبر في 9 مناسبات، ويأتي في المرتبة الثانية نادي ميلان الإيطالي الذي وصل لمباراة السوبر 7 مرات.

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في سياق متصل، يدخل اللقاء ريال مدريد آملا حصد اللقب الرابع لينفرد بالمركز الثالث الذي يتقاسمه مع فريق ليفربول بـ3 بطولات، والاقتراب من غريمه التقليدي برشلونة.

الماتادور الإسباني

بعد تفوق إنجليزي دام 10 سنوات حصدت خلالها أندية البريميرليج 7 ألقاب مقابل 6 لأندية إسبانية، شهد العقد الأخير استفاقة إسبانية بـ7 بطولات.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، جمع لقاء وحيد بين الأندية الإنجليزية والإسبانية، عندما التقى فريقا أتليتيكو مدريد وتشيلسي، وانتهى اللقاء لصالح الروخي بلانكوس.

عقدة الإنجليز

رغم تفوق الأندية الإسبانية على نظيرتها الإنجليزية في عدد مرات الفوز بكأس السوبر الأوروبي، فإن قطبي الليجا (ريال مدريد - برشلونة) لم يحققا أي فوز على الفرق الإنجليزية في تلك البطولة.

البداية كانت عام 1977، عندما خسر برشلونة أمام نوتنجهام فورست، ثم أمام أستون فيلا عاما 1982، أما الفريق الملكي فقد خسر المواجهة الوحيدة التي جمعته بمنافس إنجليزي عاما 1998، عندما خسر بهدف نظيف أمام تشيلسي.