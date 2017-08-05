ارتفاع أعداد المصابين بالتسمم لـ58 بينهم أطفال بعد تناولهم "بوظة" بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ارتفعت أعداد المصابين بحالات اشتباه في التسمم بسبب تناول "البوظة" بقرية "الربعماية" التابعة لدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، إلى 58 حالة بينهم أطفال.

وقال الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الشئون الصحية، إنه جاري التعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة لهم بمستشفى منيا القمح المركزي.

وأضاف فرحات لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن حالات المصابين جميعها مستقرة، لافتًا إلى أن إصابتهم حدثت نتيجة تناول مشروب "البوظة" بسوق القرية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول 37 شخصًا، بينهم أطفال أعمارهم متفاوتة، وارتفاع العدد إلى 58 شخصًا، مُقيمين جميعًا بقرية "الربعماية" التابعة لدائرة مركز منيا القمح، مصابين بحالات قيء وإسهال.

وتبين من التحريات الأولية، أن المصابين تناولوا "بوظة" من بائع في سوق القرية، يُرجح أن تكون هي السبب في حدوث إصابتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.