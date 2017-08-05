أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو) -
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر -
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات -
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون -
حكم ذبح الأضحية بالوكالة أو الصكوك - لعلهم يفقهون -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ارتفاع أعداد المصابين بالتسمم لـ58 بينهم أطفال بعد تناولهم "بوظة" بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ارتفاع أعداد المصابين بالتسمم لـ58 بينهم أطفال بعد تناولهم "بوظة" بالشرقية

03:29 م السبت 05 أغسطس 2017

المصابين بالتسمم بالشرقية - أرشيفية

الشرقية – فاطمة الديب:

ارتفعت أعداد المصابين بحالات اشتباه في التسمم بسبب تناول "البوظة" بقرية "الربعماية" التابعة لدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، إلى 58 حالة بينهم أطفال.

وقال الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الشئون الصحية، إنه جاري التعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة لهم بمستشفى منيا القمح المركزي.

وأضاف فرحات لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن حالات المصابين جميعها مستقرة، لافتًا إلى أن إصابتهم حدثت نتيجة تناول مشروب "البوظة" بسوق القرية.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول 37 شخصًا، بينهم أطفال أعمارهم متفاوتة، وارتفاع العدد إلى 58 شخصًا، مُقيمين جميعًا بقرية "الربعماية" التابعة لدائرة مركز منيا القمح، مصابين بحالات قيء وإسهال.

وتبين من التحريات الأولية، أن المصابين تناولوا "بوظة" من بائع في سوق القرية، يُرجح أن تكون هي السبب في حدوث إصابتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "البوظة" تصيب 37 شخصًا بينهم أطفال بالتسمم في الشرقية

    أخبار

  • السيطرة على حريق هائل في مصنع للبلاستيك بمدينة العاشر من رمضان

    أخبار

  • تسمم 9 أفراد من أسرة واحدة تناولوا وجبة "فراخ مشوية" بالشرقية

    أخبار

  • مريض يقفز من الطابق الخامس بمستشفى بالشرقية

    أخبار

إعلان

366b387fad.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين