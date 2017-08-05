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إخلاء سبيل ملاك عقار "المنصورة" المنهار.. ومصدر بـ"الإسكان": الانهيار غير طبيعي

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مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل ملاك عقار "المنصورة" المنهار.. ومصدر بـ"الإسكان": الانهيار غير طبيعي

03:25 م السبت 05 أغسطس 2017

عقار المنصورة المنهار

الدقهلية - رامي القناوي:

قررت نيابة أول المنصورة، بإشراف المستشار خالد خضر، رئيس النيابة الكلية، اليوم السبت، إخلاء سبيل أحد المصابين، وملاك العقار المنهار بشارع بسيم بمدينة المنصورة، الذي راح ضحيته 6 أشخاص و3 مصابين، بضمان محل إقامتهم.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل كلًا من "فاطمة. م. ع"، و"محمد. م. ا"، بعد أن وجهوا اتهامات لحي غرب المنصورة بالتقاعس في اتخاذ الإجراءات الإدارية وتقدمهم بأكثر من طلب لمعاينة العقار واستصدار قرار بإزالته ولكن الحي لم يستجب لهم.

وأكد ملاك العقار أنه رغم مرور أكثر من 14 سنة على قرار الترميم إلا أنه لم يصدر طوال هذه المدة أي قرار آخر من اللجان المختصة.

وأخلت النيابة سبيل السعيد جمعه الشربيني، والمشهور بالسيد المكوجي، والذي اتهمه الأهالي بعمل صيانة في محله إلا أنه تبين أنه يقوم بعمل بعض الدهانات في الحوائط فقط دون أي شيء آخر.

واستدعت النيابة العامة رئيس الإدارة الهندسية، والفنيين بحي غرب المنصورة لسماع أقوالهم في القضية.

وقال مصدر مسئول بالإسكان، إن اللجان الفنية تبدأ عملها في العقار بعد الانتهاء تمامًا من إزالة الأنقاض والسماع لشهود الواقعة والجيران لتحديد سبب الانهيار، وهل هو بتدخل من أحد أم أنه انهيار طبيعي.

وفجر المصدر الذي رفض ذكر اسمه مفاجأة من العيار الثقيل بشأن طريقة انهيار العقار، موضحًا أنها غير طبيعية حتى أنه سقط بالكامل في الشارع المقابل له، وذلك لآنه محاط بالعقارات من جميع جوانبه، والدراسات الفنية ستكشف الكثير حول طريقة سقوط المبنى.

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