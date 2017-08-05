إصابة طبيب بـ"صعقة كهربائية" في مستشفى بركة السبع.. والمدير: "لسعة خفيفة"

المنوفية - مروة فاضل:

قال مصدر بمستشفى بركة السبع المركزي بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، إن طبيب بقسم النساء والتوليد تعرض للصعق الكهربائي في أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية لإحدى الحالات، بسبب عطل بجهاز اللحام.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض لها طبيب للصعق في أثناء العمل، بسبب الأجهزة.

وأشار المصدر إلى أنه رغم تأكيد الإدارة صيانة أجهزة التكييف بالمستشفى، إلا أن المُكيّف الخاص بغرفة عمليات النساء لا يعمل بكفاءة لدرجة أن الطبيب يتصبب عرقًا خلال العمل، وأحيانًا يسقط قطرات العرق داخل بطن المريضة.

وأكد المصدر، أن مدير المستشفى وجه الأطباء بتقليل استهلاك خيط الجراحة، داعيًا الطبيب الذي يستهلك خيطًا إضافيًا بتحمل نفقاته، مستشهدًا بطلبه ذاته مرة من أحد أطباء النساء والتوليد بعدم "تخييط" جميع طبقات البطن، والاكتفاء بالطبقة الخارجية، منعًا للنزيف.

من جانبه نفى الدكتور عبد الناصر الجمل، مدير المستشفى، تعرض أي طبيب للصعق، قائلًا: "الجهاز خاضع للصيانة"، مشيرًا إلى أن لسعة الجهاز لا تعد صعقًا وإنما "لسعة خفيفة" لا تؤذي.

وأوضح "عبد الناصر" أنه طالب الأطباء بترشيد الاستهلاك فى استعمال خيط الجراحة، لأنه وجد أن هناك إهدارًا كبيرًا في استعماله، وأنه في بعض الأحيان يستخدم الطبيب 4 أو 5 أنبولات خيط للحالة الواحدة، التي من المفترض أن تستهلك أنبولين أو ثلاثة بالأكثر، مشيرًا إلى أنه لم يحمل أي طبيب ثمن أي خيط إضافي.