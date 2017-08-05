أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو) -
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر -
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات -
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون -
حكم ذبح الأضحية بالوكالة أو الصكوك - لعلهم يفقهون -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة طبيب بـ"صعقة كهربائية" في مستشفى بركة السبع.. والمدير: "لسعة خفيفة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة طبيب بـ"صعقة كهربائية" في مستشفى بركة السبع.. والمدير: "لسعة خفيفة"

03:24 م السبت 05 أغسطس 2017

مستشفى بركة السبع المركزي

المنوفية - مروة فاضل:

قال مصدر بمستشفى بركة السبع المركزي بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، إن طبيب بقسم النساء والتوليد تعرض للصعق الكهربائي في أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية لإحدى الحالات، بسبب عطل بجهاز اللحام.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض لها طبيب للصعق في أثناء العمل، بسبب الأجهزة.

وأشار المصدر إلى أنه رغم تأكيد الإدارة صيانة أجهزة التكييف بالمستشفى، إلا أن المُكيّف الخاص بغرفة عمليات النساء لا يعمل بكفاءة لدرجة أن الطبيب يتصبب عرقًا خلال العمل، وأحيانًا يسقط قطرات العرق داخل بطن المريضة.

وأكد المصدر، أن مدير المستشفى وجه الأطباء بتقليل استهلاك خيط الجراحة، داعيًا الطبيب الذي يستهلك خيطًا إضافيًا بتحمل نفقاته، مستشهدًا بطلبه ذاته مرة من أحد أطباء النساء والتوليد بعدم "تخييط" جميع طبقات البطن، والاكتفاء بالطبقة الخارجية، منعًا للنزيف.

من جانبه نفى الدكتور عبد الناصر الجمل، مدير المستشفى، تعرض أي طبيب للصعق، قائلًا: "الجهاز خاضع للصيانة"، مشيرًا إلى أن لسعة الجهاز لا تعد صعقًا وإنما "لسعة خفيفة" لا تؤذي.

وأوضح "عبد الناصر" أنه طالب الأطباء بترشيد الاستهلاك فى استعمال خيط الجراحة، لأنه وجد أن هناك إهدارًا كبيرًا في استعماله، وأنه في بعض الأحيان يستخدم الطبيب 4 أو 5 أنبولات خيط للحالة الواحدة، التي من المفترض أن تستهلك أنبولين أو ثلاثة بالأكثر، مشيرًا إلى أنه لم يحمل أي طبيب ثمن أي خيط إضافي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اللواء عمرو عزمي سكرتيرا عاما لمحافظة سوهاج

    أخبار

  • مجازاة 4 من العاملين بمركز أشمون لتقصيرهم في العمل

    أخبار

  • غدا.. ندوة لمناقشة كتاب "الإرهاب المتأسلم" في المنوفية

    أخبار

  • تطعيم 13 ألف و376 مواطنا في حملة القضاء على "البلهارسيا" بالمنوفية

    أخبار

إعلان

7cbe853a23.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين