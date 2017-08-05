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السيطرة على حريق محول كهرباء بمستشفى "أشمون" في المنوفية

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق محول كهرباء بمستشفى "أشمون" في المنوفية

03:20 م السبت 05 أغسطس 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

سيطرت قوات الدفاع المدني، بمركز أشمون على حريق في أحد المحولات الكهربائية بمستشفى أشمون العام.

وقال المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة أشمون، إنه حدث عطل مفاجئ، وشب حريق في أحد المحولات المغذية لغرفة العناية المركزة والغسيل الكلوي والاستقبال، بمستشفى أشمون العام.

وعلى الفور تم تكليف لجنة إدارة الأزمات والطوارئ بمرافقة مأمور مركز شرطة أشمون، ونائب المأمور وقائد الدفاع المدني بأشمون ومدير عام مستشفى أشمون العام، ومدير المستشفيات بالإدارة الصحية بأشمون، ومدير الكهرباء بالتوجه إلى مستشفى أشمون العام، والتحرك السريع لحل المشكلة، وحل المشكلة فورًا للحفاظ على صحة وسلامة المرضى.

من ناحيته، أعرب بيومي عن خطورة الموقف لأهمية محول الكهرباء، خاصة أن الأمر يتعلق بأرواح وصحة المرضى والحالات الحرجة.

وجرى تكليف مدير عام مستشفى أشمون العام، بإلزام الشركة المنفذة بإجراء الصيانة اللازمة وتحمل كافة النفقات والتلفيات، خاصة أن الأجهزة ما زالت بفترة الضمان حفاظًا على المال العام.

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