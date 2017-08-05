مصراوي Masrawy

علي السمان في أخر حوار صحفي: تجديد الخطاب الديني بحاجة لمؤسسات كثيرة من بينها الأزهر 03:08 م السبت 05 أغسطس 2017

كتب- السيد الحراني:تصوير- إسلام فاروق:قال الدكتور على السمان، رئيس الاتحاد الدولي لحوار الثقافات والأديان، إن ملف تجديد الخطاب الديني بحاجة إلى وعي وفهم عالٍ، مؤكدا أن الازهر طرف في هذا الملف لكن من الأهمية بمكان مشاركة مؤسسات أخرى للأزهر، لخطورة الأمر والمرحلة التي تمر بها البلاد.وأضاف خلال حواره مع "مصراوي" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصية متزنة ورئيس جيد، ومؤمن بأن دور مصر قد يكون إيجابيا في قضايا المنطقة، متطرقا إلى دور البرلمان الحالي قائلا إن المجلس كان يجب أن يقف مع المواطن في وجه الحكومة التي اتخذت قرارات اقتصادية في توقيت غير مناسب.وتوفي أمس الدكتور علي السمان عن عمر ناهز 88 عاما بالعاصمة الفرنسية باريس، وسوف يشيع جثمانه من مسجد السيدة نفسية بالقاهرة وفقا لوصيته.وإلى نص الحوار:كيف ترى مستقبل العلاقات المصرية - الفرنسية خاصة في مواجهة الإرهاب؟هذه نقطة التقاء كامل بين القاهرة وباريس؛ ففرنسا تريد أن تكون مصر بجانبها لضرب الإرهاب، خاصة أن البلدين لديهما نفس المعاناة مع الإرهاب.ما هو رأيك في أداء البرلمان الحالي؟البرلمان يقوم بدور قيادي، وهذا الدور جعله يفوز في نقاط كثيرة، فحين تسأل نفسك هل هو يمثل نفسه أم يمثل قاعد عريضة من الناس، ستجد أنه يمثل قاعدة عريضة من الناس، ولكن كل الناس عاشت الغلاء، وشعرت به، ويعتبر هذا كارثة، اذا كان يجب علي البرلمان أن يواجه الحكومة من أجل المواطن، ولكنة للأسف لم يفعل ذلك، وخاصة لا استطيع القول بأنها قرارات خاطئة، لكن فيها خلاف كبير في توقيت اتخاذها وتنفيذها.هل سيجد الرئيس السيسي نفس القبول الشعبي اذا ترشح لفترة انتخابية جديدة؟حينما نتحدث عن انتخاب رئيس للمرة الثانية فهذه مسألة نسبية، ولا أري أن الأزمات الاقتصادية ستؤثر علي حظوظ السيسي في الانتخابات، ومازالت فرصه عالية وقوية، إنما الاختيارات المطروحة أمام الناخب محدودة، ودعنا نقول إن هذا يتوقف علي المرشحين الذين ينافسونه.هل تري أن الفريق أحمد شفيق سيرشح نفسه في الانتخابات القادمة ؟هذه نقطة نسبية، وأري أن احمد شفيق من الممكن أن يعود الى مصر لكن الأمر يحتاج إلي إرادة عالية منه وممن حوله، وأيضا أري أن كل الإرادة التي حوله من الممكن ان تساعده بشدة، وقد التقيت به أكثر من مرة، ولا أعرف لماذا تحاك الكثير من المناورات ضده من المعارضة ومن أطراف أخري.من المعني في مصر بتجديد الخطاب الديني.. خاصة وأنت كنت تنادي بتجديد الخطاب الديني من خلال مجمع للأديان السماوية؟لابد لفهم عال ووعي زائد لتجديد الخطاب الديني، ولابد أيضا من كيان مدرك لخطورة الأمر والمرحلة ومتجاوب مع تطور المجتمع، والأزهر ليس المنوط به ذلك، لكن لابد أن يكون هناك شركاء للأزهر، والمعني أكثر هو دائما المعني بالفلسفة، ولابد أن يكون مع الأزهر مؤسسات أخري.ما تعليقك على موقف الأزهر من تنظيم داعش وأعماله الإرهابية؟أعتقد الازهر أدان الأعمال الإرهابية لداعش أكثر من مرة، لكن على الأزهر أن يقول إن هؤلاء "خوارج" أو يخرجهم من الملة، لأنهم يشوهون الإنسان الذي كرمه الله.ما هو رأيك في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ترامب شخصية متزنة ورئيس جيد بمقاييس كثيرة، أهمها موقفه الواضح والجيد والإيجابي بالنسبة لنا، وموقفه الواضح من الإرهاب.الوضع الاقتصادي الداخلي في مصر أين سيذهب في المستقبل؟لا أعتقد أن الوضع سيظل كما هو عليه، وسيتحسن قريبا.هل تري أن من حقنا ان نصل بأحلامنا لمستوي فرنسا في التعليم؟لابد أن يكون هناك طموح عالٍ، والتعليم موضوع بالغ الحساسية، ويجب الدراسة فيه بتأني لمعرفة الأسباب التي جعلت فرنسا في هذا المستوي ومحاولة تقليدها.هل تري أن جماعة الإخوان ستعود مرة أخري للحياة السياسية في مصر؟لا أعتقد ذلك نهائيا بعد كل الجرائم الذي ارتكبوها، إلا إذا كان هناك اتفاق علي العودة، ولا اعتقد أن ذلك سيحدث في عهد الرئيس السيسي.هل هناك محاولات من جانب الإخوان للتأثير في العلاقات المصرية الفرنسية مثلما نجد في أمريكا وألمانيا؟نعم هناك محاولات من الإخوان للضغط على العلاقات المصرية الفرنسية، لكن فرنسا أكثر تفهما للجانب المصري ولا شك أن فرنسا موقفها مختلف عن المانيا وامريكا.ما هو رأيك في الدور الذي يلعبه الإعلام في مصر حاليا؟دور درامي جدا، حين تدرس هذا الدور تجده أحيانا ظلاميا، وإلي حد ما هذا يسئ إلي شكلنا خارج مصر.ما هو رأيك في المجالس الإعلامية الثلاثة التي تم تشكيلها؟متفائل بهم، وأعتقد أنهم سيقدمون الكثير لخدمة الصحافة والإعلام في مصر.

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