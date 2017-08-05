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إحباط محاولة لتهريب دولارات مزيفة وكروت ميموري وهواتف محمولة بالمطار

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مصراوي Masrawy

إحباط محاولة لتهريب دولارات مزيفة وكروت ميموري وهواتف محمولة بالمطار

03:02 م السبت 05 أغسطس 2017

إحباط محاولة لتهريب دولارات مزيفة وكروت ميموري وهواتف محمولة بالمطار

إحباط محاولة تهريب دولارات مزيفة وكروت ميموري وهوا

كتب- علاء عمران:

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، من إحباط محاولة لتهريب كمية من الدولارات المزيفة والهواتف المحمولة وكروت الميمورى المخالفة لأحكام قانون الاتصالات.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه اثناء إجراءات تفتيش ركاب طائرة الخطوط رقم 383 والقادمة من جدة، تم الاشتباه فى راكب مصري قادم من الصين ترانزيت جدة، وبتمرير حقائبه على جهاز الاشعة X-RAY بمعرفة سامح سيد على مأمور الجمرك فتلاحظ وجود هواتف داخل الشنط، وتم تأييد الاشتباه.

وأضافت انه بالعرض على بدوي عبدالواحد مدير الحركة، كلف وليد عبدالفتاح مأمور الجمرك، بتفتيش الراكب ذاتيا، وتفتيش حقائبه، وتبين أن الراكب يرتدى صديرى يخفى به 2630 دولارا مزيفا، وعددا من كروت التيموري والهواتف المحمولة، وبتفتيش الحقائب تبين وجود كمية أخرى من الهواتف المحمولة والشواحن والسماعات مخفاة ضمن حقائبه بإجمالي 49 هاتف أنواع مختلفة وماركات حديثة.

قرر سامي عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات وتحرير محضري تهرب للراكب.

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