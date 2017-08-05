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الأمن يداهم مخزنًا به كمية كبيرة من المهمات والملابس العسكرية في باب الشعرية (صور)

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مصراوي Masrawy

الأمن يداهم مخزنًا به كمية كبيرة من المهمات والملابس العسكرية في باب الشعرية (صور)

02:57 م السبت 05 أغسطس 2017

الأمن يداهم مخزنًا به كمية كبيرة من المهمات والملابس العسكرية في باب الشعرية (صور)

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

داهم رجال مباحث منطقة باب الشعرية في القاهرة، مخزناً غير مرخص به كميات كبيرة من المهمات والملابس العسكرية والشرطية.

وردت معلومات إلى المقدم أحمد ملش رئيس مباحث قسم شرطة باب الشعرية، أكدتها تحريات الرائد عبدالرحمن عجرود معاون المباحث، تفيد قيام "محمد أ.ش"، 53سنة صاحب محلات الزقازيقي لتجارة الملابس العسكرية والشرطية، و"أحمد م.أ"، 28سنة، و"هشام ر.ف "، 18سنة، عامل، بحيازة كمية كبيرة من المهمات والملابس العسكرية والشرطية داخل مخزن غير مرخص.

استصدرت الأجهزة الأمنية إذناً من النيابة العامة وداهمت المخزن وعثرت على 14 أفارول عسكري مموه، و"42 بنطال، و6 بنطلونات زيتية اللون، و21 بلوفر أسود، و29 بلوفر زيتي، و"57 زنط أسود، وزيتى اللون، و11 فانلة كاكي، و17 سوداء، و15 زيتى، وأفارول أسود، وآخر كاكى، و162 باريه أسود، و148 باريه زيتي، و11 باريه أحمر، و8 باريهات بترولي، و2 باريه كحلي، وآخر كاكى، وكاب زيتي، و33 رتبة ملازم قماش.

كما عثر الأمن على 5 شعارات خاصة بأسلحة القوات المسلحة، و111 غطاء مخدة تمريض، و12 بيجامة تمريض، و5 ملايات سرير طبي و500 شراب أميري، فضلا عن سيارة فان تحمل لوحات أمامية فقط رقم (أ هـ ب 241)، بدون رخصة تسير ويدون عليها الزقازيقي للملابس الشرطية والعسكرية ملك المتهم الأول وماكينة خياطه تستخدم في تصنيع الأقمشة والملابس.

وأما رجال المباحث قال المتهم الأول إنه يمتلك محلا لبيع الملابس الأميرية أُلغى ترخيصه، فقام باستئجار المخزن.

تحفظ الأمن على المتهمين، وتحرر محضراً بالواقعة أحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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