الصحة: تحويل 9 مستشفيات تكامل إلى معاهد فنية متخصصة

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، تحويل 9 مستشفيات تكامل في 8 محافظات إلى معاهد فنية صحية.

وأضاف مجاهد في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه في ظل حرص الوزارة على توسيع نطاق التطوير بمنظومة التعليم الصحي واستغلال مستشفيات التكامل الغير مستغلة، تم تحويل مستشفيات: البكاري بالجيزة وأبو سلطان بالإسماعيلية والبيهو بالمنيا والقناوية بقنا وميت محسن بالدقهلية وتزمنت ببني سويف وصفط الحرية بالبحيرة وباروط وبني حسين بأسيوط إلى معاهد فنية صحية.

ولفت مجاهد إلى أنه سيتم البدء بمسشفى أبو سلطان لوجود مصانع أدوية هناك حيث سيتم يتم تدريب الطلاب عملياً بهذه المصانع.

وأعلن وزير الصحة أحمد عماد راضي، في وقت سابق، استحداث 8 تخصصات فنية هي (فني العظام-صيانة الأجهزة الطبية- الصناعات الدوائية- التغذية العلاجية- التثقيف الصحي- المراقب الصحي- التخدير- البصريات).​