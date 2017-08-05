غدًا.. فروع "التعمير والإسكان" تستقبل استمارات حجز ومقدمات أراضي القرعة

كتبت- ندى الخولي:

تبدأ فروع بنك التعمير والإسكان، اعتبارًا من غد الأحد الموافق وحتى الثلاثاء الموافق 29/8/2017، في استقبال استمارات الحجز، وسداد مقدم الحجز، لـ24024 قطعة أرض (إسكان اجتماعى، إسكان متميز، إسكان أكثر تميزاً)، طرحتها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بـ19 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2.

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد طرحت مجموعة من الأراضي في 19 مدينة جديدة، لحجز 24024 قطعة أرض إسكان اجتماعي، ومتميز، وأكثر تميزاُ، بنظام القرعة العلنية.

تلقى مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً من بنك التعمير والإسكان عن معدلات سحب كراسات شروط حجز قرعة أراضي المواطنين، أفاد بأنه تم سحب 52484 كراسة شروط في 4 أيام.

وقال مدبولي، إنه تم بيع 37686 كراسة شروط لأراضي الإسكان الاجتماعي، بينما بلغ عدد كراسات أراضي الإسكان المتميز التي تم بيعها 11983 كراسة، إضافة إلى بيع 2815 كراسة للأراضي الأكثر تميزاً.

يشار إلى أن مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، قد أعلن عن توفير خدمة للعملاء الراغبين في التقدم للحجز لسداد مقدم الحجز، من خلال طريقين، أولهما: التحويل البنكي بنظام السويفت أو بنظام ACH، بحيث يتقدم الراغب في الحجز بطلب للبنك المتعامل معه بتحويل قيمة مقدم الحجز المطلوب لقطعة الأرض المراد حجزها، والموضح بكراسات الشروط طبقاً لمستوى ونوعية قطع الأراضي السكنية المعروضة (اجتماعي – متميز – أكثر تميزاً) لحساب بنك التعمير والإسكان (سويف كود HDBKEGCAXXX) حساب رقم 1771100010001 EGP، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: (اسم المتقدم للحجز رباعي – رقم بطاقة الرقم القومي 14 رقماً – اسم الفرع المراد الحجز به – نوع قطعة الأرض المراد الحجز بها (اجتماعي – متميز – أكثر تميزاً).

أما طريقة السداد الثانية، فتتمثل في السداد عن طريق شيك معتمد أو مصرفي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو ما يتيح للمتقدم ميزة "رد كامل قيمة كراسة الشروط للمتقدم للحجز عند تقديم استمارة الحجز مرفقاً بها (مستند التحويل من البنك المتعامل معه أو الشيك المعتمد) وإمكانية التقدم للحجز خلال مواعيد العمل الرسمية للفرع الفترة الصباحية.​