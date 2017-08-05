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4 من أعضاء مجلس الصحفيين يتقدمون بمذكرة لفحص ملف الشهادات المزورة

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4 من أعضاء مجلس الصحفيين يتقدمون بمذكرة لفحص ملف الشهادات المزورة 4 من أعضاء مجلس الصحفيين يتقدمون بمذكرة لفحص ملف الشهادات المزورة

التحرير

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تقدًم 4 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين بمذكرة للنقيب عبدالمحسن سلامة بشأن ملف الشهادات المزورة.

وقال الأعضاء الأربعة وهم جمال عبدالرحيم ومحمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ وعمرو بدر، في بيان صحفي اليوم "السبت":«فوجئنا بتصريحات للزميل أبوالسعود محمد عضو المجلس أشار فيها إلى أن هناك ضغوطاً تمارس عليه لوقف عمله في ملف الشهادات المزورة، وهو ما دعاه للاعتذار عن عدم استكمال عمله، ورغم أن الزميل لم يذكر خلال الاجتماع الأخير للمجلس أن هناك ضغوطا تمارس عليه، وكل ما طلبه هو الاعتذار عن عدم استكمال عمله بالملف ورفض إبداء أي أسباب».

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وأشار الأعضاء، إلى أن هذه التصريحات ليس لها تفسير سوى أنه يتعرض لضغوط من خارج المجلس أو لضغوط من داخل المجلس، أو أن التصريحات لا أساس لها من الصحة، وفي كل الحالات فإن الأمر في هذه القضية الشائكة يحتاج إلى فتح الملف بشكل عاجل في اجتماع المجلس المقبل لكشف كل تفاصيله أمام الجمعية العمومية وأمام كل أعضاء المجلس في إطار المصارحة والمكاشفة وهو حق أصيل للجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا.

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التحرير

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