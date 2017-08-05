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وزير الصناعة: الانتهاء من تخصيص 110 مصانع دباغة بـ«الروبيكي»

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وزير الصناعة: الانتهاء من تخصيص 110 مصانع دباغة بـ«الروبيكي» وزير الصناعة: الانتهاء من تخصيص 110 مصانع دباغة بـ«الروبيكي»

التحرير

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قال إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، إن الرئيس عبد الفتاح يتابع تطورات إنشاء مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى أولا بأول، وكذا عملية انتقال مدابغ منطقة مجرى العيون إلى المدينة الجديدة.

وأشار محلب إلى أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لعملية النقل، تمهيدا لبدء العمل بالمدينة الجديدة، والتي تحقق أهداف الدولة نحو إنشاء مدن ومناطق صناعية متخصصة على أسس علمية وتقنية تواكب أحدث النماذج العالمية.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم السبت، لموقع مدينة الجلود الجديدة بالروبيكي، وكان في استقباله طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الذي استعرض الموقف الحالي لتجارب تشغيل المصانع الجديدة المنتقلة من مجرى العيون، وكذا التجهيزات الخاصة بتوصيل الخدمات للمنشآت، فضلا عن المخطط الزمني الخاص بنقل مدابغ منطقة مجرى العيون إلى المدينة الجديدة.

شارك في الزيارة أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، وعدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.

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وقال وزير الصناعة إن مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكي تمثل نموذجا متكاملا للمناطق الصناعية المتخصصة، التي تستهدف الوزارة إنشاءها خلال هذه المرحلة، إذ ستسهم وبفاعلية في جهود الارتقاء بصناعة الجلود المصرية وتعظيم الاستفادة، لما تتمتع به من قدرات ومقومات متميزة، بما يسهم في جعل مركزا محوريا لصناعة الجلود إقليميا ودوليا.

ولفت الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص 110 مصانع دباغة داخل الروبيكي يمثلون أكثر من 85% من إجمالي إنتاج مدابغ مجرى العيون، مضيفا أنه مع نهاية شهر أغسطس 2018، سيكون تم الانتهاء من تشغيل وتجارب تشغيل للمصانع الـ10 الأوائل، التي تم نقلها بالفعل إلى الروبيكي.

وأضاف أن المساحات التى تم تخصيصها للـ110 مصانع تمثل 65% فقط من المساحة الإجمالية للمرحلة الأولى بالروبيكي، وبالتالي لا تزال هناك 35% من إجمالي المساحة سيتم تخصيصها لباق المدابغ، التي ستنتقل من منطقة مجرى العيون إلى الروبيكي، ومعظمها تحتاج إلى مساحات صغيرة وكذا لأعمال التوسعات المطلوبة.

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التحرير

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