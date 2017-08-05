أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو) -
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر -
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات -
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون -
حكم ذبح الأضحية بالوكالة أو الصكوك - لعلهم يفقهون -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«ماحصلتش وحدة صحية».. «مستشفى الخصوص» سوء معاملة وإهمال (صور)

Google+ Print
«ماحصلتش وحدة صحية».. «مستشفى الخصوص» سوء معاملة وإهمال (صور) «ماحصلتش وحدة صحية».. «مستشفى الخصوص» سوء معاملة وإهمال (صور)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يعاني مستشفى الخصوص المركزي بمحافظة القليوبية، من الإهمال وتدنى مستوى الخدمة، ما تسبب في معاناة البسطاء للحصول على الخدمة الطبية.

قال محمد علاوي، أحد المواطنين، إن معاملة الممرضات والأطباء للمرضى غير آدمية، وهناك تقاعس من بعض العمال عن القيام بأعمال النظافة، والمستشفى يعاني من الإهمال الشديد، ولا أحد ينظر إليه من المسؤولين، ما جعله مكانًا يقتل المرضى بدلا من الشفاء، مضيفًا: "شكونا مرارًا وتكرارًا، ومفيش فايدة ومستنيين الفرج".

"ماحصلتش وحدة صحية ".. هكذا عبر أحمد أبو سعدة، أحد الأهالي، عن الأمر، قائلا إن المستشفى لا يقدم سوى الكشف وبعض الفحوصات، والخدمات تكاد تكون منعدمة، وتحول غالبية الحالات لمستشفى الخانكة ومستشفى الجامعة.

وأوضح أبو سعدة: "المواطن بيشتري معظم المستلزمات، ولا يوجد علاج مجاني، والمستشفى آيل للسقوط فوق رؤوس المرضى".

67728-الكلاب-الضالة-ترتع-داخل-المستشفي

شاهد أيضا

حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب عن دائرة الخصوص والخانكة، ذكر: "المستشفى ملهاش لازمة، ولا تقدم أى خدمات طبية بالشكل المناسب للمرضى".

وأضاف حسنين، لـ"التحرير"، أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، جامل بعض النواب في الخطة الاستثمارية لتطوير وتجهيز المستشفيات بالمحافظة، وأسقط مستشفى الخصوص المركزي، رغم أنها كانت مدرجة في خطة العام المالي الماضي، وتخدم ما يقرب من ١٠ ملايين نسمة.

من جانبه، قال الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن المستشفى كان ضمن مستشفيات التكامل الصحي، وتم تحويله إلى مستشفى مركزى منذ عام 2010، وتجرى به العمليات الجراحية البسيطة، ولا يوجد به حضانات أو عناية مركز أو غسيل كلوي، أما باقى التخصصات موجودة.

وتابع الطباخ، لـ"التحرير"، أن المستشفى تم إدراجه في خطة 2017 - 2018، وسيتم هدمه وبنائه على مساحة 2300 متر مربع، وأعد فريق استشاري من وزارة الصحة تقريرًا كاملاً عن حالته، لاتخاذ إجراءات التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

received_10203949312490673
received_844705999039470
received_10203949311730654

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)

بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)

مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية

مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية

توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات

توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات

خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو)

خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو)