الأسباب الحقيقية وراء تأخر قانون العدالة الانتقالية حتى الآن

التحرير

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يعتبر قانون "العدالة الانتقالية" أحد الاستحقاقات الدستورية، التى نصّ عليها دستور 2014، واشترط الدستور أن يتم إصدار قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول، لكن انتهى دور الانعقاد الأول والثانى، ولم يتم إقرار القانون، بل وخرج عدد من أعضاء مجلسي النواب، مؤكدين عدم إقرار القانون، لأنه التزام أدبى لا يصاحبه أى جزاءات، وأكد الخبراء فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" ضرورة إقرار القانون، لأنه التزام دستورى لمجلس النواب.

اللجنة التشريعية توافق

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب فى 24 أغسطس 2016 من حيث المبدأ على مشروع قانون العدالة الانتقالية، وأكد رئيس اللجنة التشريعية والدستورية المستشار بهاء أبو شقة، أن الدستور المصري حدد أركان العدالة الانتقالية في كشف الحقيقة والمحاسبة والمصالحة الوطنية وتعويض الضحايا.

وتنص المادة "241" من الدستور المصري على أن "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وفقًا للمعايير الدولية".

إساءة استعمال السلطة

وأكدت مصادر مطلعة، أن قانون "العدالة الانتقالية" سوف يضم مجموعة من التدابير والإجراءات القضائية وغير القضائية يتم الاضطلاع بها خلال مرحلة ما بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو لكشف وتوثيق والتصدى لانتهاك حقوق الإنسان وغيرها من صور إساءة استعمال السلطة التى سبقت وعاصرت وتلت الثورتين.

المجتمع ليس مهيئًا للمصالحة مع الإخوان

من جانبه أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن المجلس لن يصدر قانون "العدالة الانتقالية"، لأن المجتمع ليس مهيئًا للمصالحة مع الإخوان في ظل استمرار العنف من جانبهم، وعدم إعلانهم الرغبة في المصالحة وإجراء مراجعات.

وأوضح «هيكل»، أن الدستور ألزم البرلمان بإصدار قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول، ولا يمكن الالتزام بالمستحيل لأن القانون ينص على المصالحة مع الإخوان والمجتمع غير مهيأ لتلك المصالحة.

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القضاء الإداري

تقدم أحمد محمود وأيمن عويان، المحاميان، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبا فيها بإلزام مجلس النواب بتقديم قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية طبقًا للدستور، واختصمت الدعوى 31851 لسنة 71 قضائية كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما.

وذكرت الدعوى رقم ٣١٨٥١ لسنة ٧١ قضائية، أن نص المادة ٢٤١ من الدستور أقرت بأن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.

وذكرت الدعوى أن نص المادة 241 من الدستور تلزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.

وأشارت الدعوى، إلى أن عدم إصدار القانون، حتى الآن نتج عنه ارتباك بين المجتمع، مما أثر على وحدة المجتمع وتماسكه، فضلًا عن حالة الاستقطاب الحاد التى أعاقت تقدم البلاد، وهو ما دفع عددًا من أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتأكيد أن القضاء غير مختص بإلزام البرلمان بإصدار تشريع معين، مؤكدين أن ذلك تحقيق لمبدأ الفصل بين السلطات.

المجلس انشغل بمسائل تافهة

قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، إن إقرار مجلس النواب قانون "العدالة الانتقالية" يعتبر التزامًا دستوريًا بمواعيد محددة أقرها الدستور ولم يلتزم بها مجلس النواب، موضحًا فى تصريح خاص لـ"التحرير" أن المشرع الدستورى حثّ البرلمان على ذلك، ويوجد عدد من النصوص تلزم النواب بإصدار قانون "العدالة الانتقالية"، لكن انشغل المجلس بمسائل تافهة ومشاجرات وتحقيقات عن موضوعات أساسية، وصمت عن تشريعات أساسية، كما قام البرلمان بالإخلال بالتزامات دستورية، كما انشغل بإعداد مشروعات أشعلت حرائق مثل اختيار رؤساء الهيئات القضائية ومشروع قانون "عزل شيخ الأزهر".

لم يعرض على النواب

قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إن مشروع قانون "العدالة الانتقالية" لم يعرض على اللجنة، ولم تتقدم الحكومة بمشروع القانون لمجلس النواب حتى الآن، مشددًا فى تصريح خاص لـ"التحرير" على أننا فى حاجة إلى مراجعة الأمر بسبب استمرار العنف والإرهاب الذى تتورط فيه الجماعات الإرهابية، ومن بينها جماعة الإخوان الإرهابية، ولا بد من استبعاد من مارس الإرهاب والبحث والحوار فى باقي مواد القانون.