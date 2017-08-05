محمود طاهر: اللائحة الاسترشادية تفصيل للجنة الأوليمبية

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أكد المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، أن اللائحة الاسترشادية وضعت تفصيلا للجنة الأوليمبية المصرية، وذلك حسبما أفاد اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد في مقر النادي بالجزيرة للكشف عن لائحة النظام الأساسي للقلعة الحمراء.

وقال محمود طاهر: "إيه الفرق بين اللائحة الداخلية للنادي واللائحة الاسترشادية، ونحن لا نقبل المشاركة في لائحة موضوعة دون مشورة الأهلي.. والنصاب وطريقة الانتخاب وغيره كل ده يخص الأهلي مايخصش حد تاني".

وأضاف رئيس النادي الأهلي: "أي حد هربان من التجنيد مايقدرش يترشح، ولو صغير وطالب ويتقدم ويجيله جيش وهو عضو مجلس إدارة ما هو العمل، والمؤهل المتوسط والعالي لا يقلل من أحد إنما اللي يدخل لازم يكون على دراية بإدارة الأهلي ماينفعش أجيب واحد بمؤهل متوسط يدير الأهلي".

وأردف محمود طاهر: "الميثاق حظر أي سلطة في التدخل، واللجنة الأوليمبية هي سلطة بالفعل، وفيه بند بيقول في اللائحة الاسترشادية إذا مانفذتش قرار مركز التسوية والتحكيم بيقر بحل المجلس فورا.. وأنا كنادي أو كمسؤول ماعرفش أكلم مين أو أناقش مين.. والوزير بيقول ماليش دعوة".

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وعن زيارة مجلس الأهلي لمجلس الشعب، قال طاهر: "تم توجيه الدعوة من رئيس مجلس الشعب علي عبد العال، وقال لي أنا عضو في الأهلي وسألته: هل طبيعي يبقى في شروط في ناديك؟ قال لي لا، وقال لي أول لما فرج عامر يرجع من السفر هاتيجوا ونتكلم".

واستكمل: "فؤجت بأنه تم تحديد يوم 3 يوليو لاجتماع بالأندية.. ولم تأتنا لحد يوم 2 يوليو، بالليل بيقولي مستنيينك بكرة في لجنة الشباب والرياضة.. ومحمود حسين بلغني أنه تم إبلاغ الأندية بعد العيد وتم توجيه الدعوات".

وأضاف: "فوجئنا بأن 3 أندية فقط اللي موجودين ورئيس اللجنة الأوليمبية مش موجود اللي هو المفروض حاطط اللائحة عشان نتناقش، والوزير كان بيرد على نقاط اللائحة الاسترشادية، لكن أنا ماكنتش فاهم هو بيرد بلسان اللجنة ليه.. وتدخل أعضاء مجلس الشعب وماعرفش حاضر ليه".. وقال "المجلس اللي قال مايعرفش يجيب 12 ألفا يقفل الدكان ويروح".. عماد وحيد اعترض وقال إنه لا يقبل المساس بالنادي الأهلي".

وأتم طاهر: "تم توجيه الاتهام لنا على أننا اتخانقنا والكلام ده ماحصلش، وسألنا فرج عامر إنت وجهت كام نادي عشان مناقشة اللائحة؟ قال 30 ناديا، ردينا إنه إلِّي جه 3 إزاي عاوزني أجيب 12 ألف عضو في أغسطس من أعياد ومصايف وإجازات!".