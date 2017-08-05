محمود طاهر: اللجنة الأوليمبية ليست معنية بوضع لوائح الأندية

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أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي أن اللائحة الاسترشادية بها شروط تعجيزية وأفضل وصف لها أنها لائحة إجبارية وليست استرشادية.

وقال طاهر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن لائحة النظام الأساسي للنادي:" عندما نتحدث عن اللائحة الاسترشادية نجد من يتحدث أن الأهلي يخالف المواثيق الأوليمبية.. أين هي مخالفة المواثيق فيما نطالب به.. هذه كلمة الغرض منها ترويع الأندية".

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وأضاف طاهر:" اللجنة الأوليمبية ليست معنية بوضع لوائح الأندية لأن المواثيق الأوليمبية تحذر تدخل أي جهة في شئون الأندية".

وواصل طاهر:" هل اللجنة الأوليمبية تفرض على أي اتحاد دولة وضع اللوائح الخاصة به؟!.. بالطبع لا يحدث لانها لاتتدخل في شئون الاتحادت ولا شئون الأندية".