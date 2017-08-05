أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو) -
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر -
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات -
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون -
حكم ذبح الأضحية بالوكالة أو الصكوك - لعلهم يفقهون -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

رئيس الأهلي: لائحة النادي يجب أن يضعها أعضاء الجمعية العمومية

Google+ Print
رئيس الأهلي: لائحة النادي يجب أن يضعها أعضاء الجمعية العمومية رئيس الأهلي: لائحة النادي يجب أن يضعها أعضاء الجمعية العمومية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إنهم لا يعلمون من وضع اللائحة الاسترشادية، وكيف تم وضع بنودها دون الحصول على رأي الأندية.

وأضاف طاهر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن لائحة النادي: "النادي الأهلي بكل ثقله الرياضي والاجتماعي لم يتم أخذ رأيه في اللائحة الاسترشادية، وهذا أمر لا يصح على الإطلاق".

شاهد أيضا

وواصل رئيس الأهلي: "لا نعلم من الذي وضع تلك اللائحة، ولكن كل ما نعلمه أن الأندية كان يجب أن تشارك في وضع هذه اللائحة".

وتابع محمود طاهر: "لائحة النادي الأهلي يجب أن تضعها الجمعية العمومية للنادي الممثلة في مجلس الإدارة، ولا يصح أن يضعها شخص آخر لا يعلم ظروف النادي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)

بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)

مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية

مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية

توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات

توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات

خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو)

خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو)