رئيس الأهلي: لائحة النادي يجب أن يضعها أعضاء الجمعية العمومية

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إنهم لا يعلمون من وضع اللائحة الاسترشادية، وكيف تم وضع بنودها دون الحصول على رأي الأندية.

وأضاف طاهر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن لائحة النادي: "النادي الأهلي بكل ثقله الرياضي والاجتماعي لم يتم أخذ رأيه في اللائحة الاسترشادية، وهذا أمر لا يصح على الإطلاق".

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وواصل رئيس الأهلي: "لا نعلم من الذي وضع تلك اللائحة، ولكن كل ما نعلمه أن الأندية كان يجب أن تشارك في وضع هذه اللائحة".

وتابع محمود طاهر: "لائحة النادي الأهلي يجب أن تضعها الجمعية العمومية للنادي الممثلة في مجلس الإدارة، ولا يصح أن يضعها شخص آخر لا يعلم ظروف النادي".