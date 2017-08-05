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رئيس تيار الغد يوضح أسباب اختيار مصر راعية لاتفاق التهدئة في سوريا

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مصراوي Masrawy

رئيس تيار الغد يوضح أسباب اختيار راعية لاتفاق التهدئة في سوريا

02:45 م السبت 05 أغسطس 2017

رئيس تيار الغد يوضح أسباب اختيار مصر راعية لاتفاق التهدئة في سوريا

رئيس تيار الغد السوري المعارض أحمد الجربا

كتبت – إيمان محمود:

قال رئيس تيار الغد السوري المعارض، أحمد الجربا، إن اختيار مِصر دولةً راعيةً لاتفاق خفض التوترات لم يأتِ "ترضيةً أو لمصلحة ضيقة، بل كانَ نتيجةً طبيعيةً وضروريةً لعدةِ أسباب".

وأضاف الجربا في ككلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده بالقاهرة، السبتـ لتوضيح تفاصيل اتفاق خفض التوترات في شمال حمص، أن السبب الأول لاختيار مصر هو لعدم وجود صراع بينها وبين وأي فصيلٍ سوري فاعل في مناطق الاتفاقات، إضافةً إلى عدم دعم مصر لأي طرفٍ عسكري، الأمرُ الذي يُشكِلُ حساسيةً لأطرافٍ اُخرى.

وتابع الجربا أن السبب الثاني هو علاقةُ الثقةِ المتينة بين مِصرَ وروسيا، والتي رسّخت بدورها، ثقتنا نحن، وكانت دافعاً إيجابياً لنا كجانبٍ سوري. أما السبب الثالث هو أنَّ الجانبَ المِصري لم يتجاوز في أي تفصيل حدودَ الوساطةِ والرعاية، بل كانَ داعماً دوماً ومتبنياً لكل ما نطرحُهُ في المفاوضات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، التوصل إلى اتفاق في العاصمة المصرية القاهرة حول إنشاء منطقة ثالثة لتخفيف التوتر في سوريا.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف القول إن خفض التصعيد شمالي مدينة حمص سيبدأ ظهر اليوم.

وأوضح أن منطقة تخفيف التصعيد الثالثة تضم 84 بلدة يقطنها أكثر من 147 ألف نسمة.

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