ألمانيا: الصوص يفجرون ماكينة صراف آلي ويسرقون عشرات آلاف اليوروهات

كارلشتات(ألمانيا) - (د ب أ):

فجر ثلاثة مجهولين في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، ماكينة صراف آلي في مدينة كارلشتات بألمانيا، ومن المرجح أن المبالغ التي سرقوها بلغت عشرات الاف اليورو.

وذكرت الشرطة أن اللصوص الثلاثة تمكنوا من الفرار دون أن يتم التعرف عليهم.

وأيقظ صوت الفرقعة سكان المنطقة من نومهم، وكان ذلك في الساعة الثانية صباحا، واتصل بعض السكان بالشرطة، وقالوا إن ثلاثة أشخاص يرتدون ملابس داكنة فجروا الماكينة في القاعة الخارجية لفرع مصرف ،وحملوا المسروقات في سيارة ركاب وتمكنوا من الفرار.

من جانبه، أعلن متحدث باسم الشرطة عن إطلاق حملة ملاحقة كبيرة وبحث احتمالية وجود علاقة بين هذه الجريمة وجرائم أخرى.

كانت الأشهر الماضية شهدت تكرار تفجيرات لماكينات الصراف الآلي في منطقة فرانكونيا السفلى، وأوضحت الشرطة أن الجناة يصبون غازا مشتعلا داخل الماكينة باستخدام خراطيم ثم يقومون بتفجير هذه المادة بعد ذلك.