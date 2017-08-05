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"نائبة" تتوعد الحكومة باستجوابات لإقالة المسئول عن حرائق محافظة الشرقية

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مصراوي Masrawy

"نائبة" تتوعد باستجوابات لإقالة المسئول عن حرائق محافظة الشرقية

02:49 م السبت 05 أغسطس 2017

النائبة فايقة فهيم

كتب- أحمد علي:
هاجمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، استمرار مسلسل الحرائق بمحافظة الشرقية، وتوعدت الحكومة فى دور الانعقاد القادم باستجوابات لإقالة المسئول عن هذه الحرائق.

وتساءلت حسب بيان لها اليوم السبت: "فى اقل من أسبوع خسائر بمليارات من جراء 4 حرائق من العيار الثقيل، آخرها حريق هائل بمحطة وقود بقرية "زهرة شرب" بمنيا القمح، ثم حريق آخر نشب بمزرعة دواجن بناحية "السعادنة" التابعة لدائرة مركز فاقوس، وحريق نشب بغرفة من الصاج بالمنطقة الأثرية بدائرة مركز صان الحجر.

وأضافت: "والكارثة الكبرى، حريق نشب بـ"الشركة العالمية للصناعات التكميلية البلاستيكية" بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان أسفرت عن ملايين الخسائر، كل ذلك فى أقل من أسبوع واحد فقط".

وأردفت فهي: "ماذا تنتظر الحكومة كي تطبق وتراقب معايير السلامة وإجراءات حماية المنشآت من الحرائق!!".

وقال فايقة فهيم أنها ستكرس دور الانعقاد القادم لتتبع الحكومة وإجبارها على تطبيق معايير السلامة والحفاظ على منشات العامة من الحريق والإهمال.​

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مصراوي Masrawy

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