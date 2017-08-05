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بالأسماء.. 29 عامل يتسلمون عقود عملهم بدولة عربية برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. 29 عامل يتسلمون عقود عملهم بدولة عربية برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه

02:45 م السبت 05 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

التعليم: طالب وطالبة يحصدان ذهبيتان في مسابقة WICC بكوريا الجنوبية

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التعليم: طالب وطالبة يحصدان ذهبيتان في مسابقة WICC بكوريا الجنوبية

كتبت- نورا ممدوح:

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، 29 عاملاً عقود عملهم بشركة للتجارة العامة والمقاولات بإحدى دول الخليج، على مهن السباكة، والكهرباء، والشدة المعدنية "السقالة"، برواتب بعملة بلد العمل بما يوازي من 8 ألاف إلي 12 ألف جنيه مصري.

وأكد الوزير، اليوم السبت، أن هذه الفرص يتم الإعلان عنها بكل شفافية من خلال الإعلام بكافة وسائله، ويتقدم الشباب لها من خلال الوزارة، ويتم اختبارهم من خلال لجنة متخصصة من قبل الشركة لاختبار المتقدمين والاختيار وفقاً لشروط محددة لكل مهنة .

وطالب الوزير، الشباب بضرورة تمثيل جيدا، وبذل قصارى جهدهم في العمل بأمانة وإخلاص حتى يكونوا سفراء لبلدهم ويتيحوا مزيداً من فرص العمل لغيرهم من الشباب من خلال السمعة الطيبة للعامل المصري.

كما أكد أهمية التواصل مع المستشار العمالي بالسفارة المصرية باعتبارها الدرع الواقي لكل العمال المصريين بالخارج، مضيفاً أن هذا التواصل يفيد العامل في التعرف على حقوقه وواجباته ويسهم في خلق نوع من الروابط الإيجابية بين المصريين في الخارج، منوهاً إلي أنه في حالة حدوث أي مشكلة للعامل عليه التوجه للسفارة المصرية والمستشار العمالي، لبحث إمكانية حلها بالطرق القانونية الصحيحة، وذلك حرصاً على حقوق العاملين المصريين بالخارج.

و تسلم العقود كلا من؛ عبد الله شحاته كمال محمد، ومحمد ابراهيم محمد، وعبد الرحيم محمد توفيق، وأحمد مسعود رفاعي رسلان، ومحمود سعيد يوسف أبو السعود، وأحمد محمود بيومي حسين، ومحمد حبيش أحمد سعيد، وإبراهيم عبد الحميد علي اسماعيل ، وخلف محمد عبد الحق، وأحمد علي نور الدين عبد المطلب، وعلاء خلف كامل عبد الحليم .

كما تسلم محمد علي بسيوني عبيد، وأحمد سعيد أحمد عبد الحميد، ورضا غنيم ابو المجد، ومحمد عبد القوي عوض الله مرسي، ومصطفى أشرف محمد علي، ومحمد عبد العليم السعيد طه، ومحمد محمود توفيق رمضان، وهاني عبد العليم قطب محمد، ومحمود سمير محمد حسن الدسوقي، وأحمد محمد شحاته صلاح، ورضا أحمد رزق سعيد.

ودعا الوزير كل من زكريا محمد نجيب أحمد السعيد، ومحمود عبد الغني أحمد، وعبيد سمير مصطفى منصور، ومحمد خيري إبراهيم أبو يونس، ومحمد إبراهيم سليمان القصاص، وعبد الله حفظي عبد الحفيظ حسين، ومحمد صبحي عبد الحق عبد الظاهر، الذين لم يحضروا لاستلام عقود عملهم، التوجه لاستلامها من مقر الوزارة.​

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