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ضبط موظف بمنطقة أوقاف الجيزة لاستغلال موقعه الوظيفي وتلقيه رشوة

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مصراوي Masrawy

ضبط موظف بمنطقة أوقاف الجيزة لاستغلال موقعه الوظيفي وتلقيه رشوة

02:41 م السبت 05 أغسطس 2017

ضبط موظف بمنطقة أوقاف الجيزة لاستغلال موقعه الوظيفي وتلقيه رشوة

كتب - علاء عمران:
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط موظف بمنطقة أوقاف الجيزة؛ لاستغلال موقعه الوظيفي وتقاضيه مبلغا ماليا من مدير إحدى الشركات لتغاضيه عن مخالفة لقطعة أرض بمنطقة الكوم الأخضر.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المواطن "أحمد.ع.م" مدير شركة ضد "هشام. ك.ح" 55 سنة مدير إدارة الملكية العقارية بمنطقة أوقاف الجيزة، ومقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي والإتجار بالوظيفة العامة وطلبه مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة من الشاكي مقابل الامتناع عن إصدار مكاتبات لحي العمرانية بعدم التعامل على أرض كائنة بمنطقة الكوم الأخضر بمحافظة الجيزة كانت محل نزاع بين الشاكي وهيئة الأوقاف.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، أكدت إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغـلال النفوذ صحة الواقعة، وتمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهم المذكور حال تقاضيه مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة (المبلغ المتفق عليه) من المبلغ بمنطقة شارع الهرم بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بالواقعة تفصيلاً على النحو الوارد بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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