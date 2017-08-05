قرار بوقف سروح لنشات النزهة في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

قرر الدكتور خالد الحسيني، رئيس هيئة الثروة السمكية، وقف سروح لنشات النزهة بمحافظة السويس، خلال موسم وقف الصيد، حفاظًا على البيئة البحرية وأمهات الأسماك التي وتضع صغارها في أشهر الصيف.

صرح بذلك المهندس طارق فتحي مدير مكتب الثروة السمكية في السويس، وأضاف في تصريح صحفي أن مفتشي الثروة السمكية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بميناء الأتكة ونقاط السروح رصدت عودة رحلات النزهة بكميات كبيرة من الأسماك يتم صيدها بحرف مختلفة، ما يعني تغير النشاط.

وأشار فتحي إلى أن هذه اللنشات مخصصة في الأصل لرحلات النزهة ومن المفترض ألا تحتوي على أية معدات صيد، باستثناء السنانير فقط، والتي يستخدمها هواه الصيد، لكن المعدات التي كانت موجودة تخطت ذلك، وكان من بينها شباك وهو أمر مخالف للترخيص فضلًا عن فترة وقف الصيد بالخليج.

وفي السياق قال أحمد عيد عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب لنشات ومراكب الصيد الآلية، إن لنشات النزهة تخالف التعليمات، والمفترض أن يضم كل لنش غرفة مبيت ودورة مياه فقط، لكن ذلك لم يعد موجود في اللنشات فضلًا عن عملها بحرفة الشنوشولا والجر، ما يضر بالبيئة البحرية.

وأضاف أن القرار شمل وقف السروح من ميناء الأتكة، ونقطة سروح السلخانة، ونقطة سروح السخنة، ونقطة بور توفيق.

وقرر اللواء أحمد حامد محافظ السويس، في نهاية مارس الماضي، حصر عمل لنشات النزهة في الفترة من السادسة صباحًا وحتى السادسة مساء، مع حظر المبيت في المياه، بهدف الحد من عمليات الصيد والتي تمثل جهد زائد بخليج السويس.