مرصد الإفتاء يدين مقتل 5 من عائلة واحدة في هجوم إرهابى لـ"طالبان" بأفغانستان

كتب - محمود مصطفى:

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الافتاء المصرية، بشدة مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة بينهم 4 أطفال فى هجوم نفذته عناصر تابعة لحركة "طالبان" في إقليم "لوجار" بوسط أفغانستان.

وأوضح مرصد الافتاء فى بيانه الذى أصدره اليوم السبت، أن الهجوم الإرهابى يأتى فى أعقاب التحذيرات المستمرة التى أطلقها مؤخرا من تزايد الهجمات الارهابية بأفغانستان خلال الفترة الحالية بعد توجه تنظيم "داعش" الإرهابى إلى أفغانستان بعد هزائمه المتلاحقه فى العراق وسوريا، وتعاونه مع حركة "طالبان" الافغانية فى شن هجمات إرهابية أكثر دموية.

وأكد مرصد الإفتاء ان هذه الجريمة الإرهابية تتنافى مع تعاليم الأديان السماوية وكافة القيم والمبادئ الانسانية التى ترفض الاعتداء على المدنيين الأبراء أو ترويعهم بأى شكل من الأشكال.

وأشار مرصد الإفتاء إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابى يسعى للتوسع في ضم مقاتلين من تنظيم القاعدة وحركة طالبان أفغانستان، إضافة إلى وجود الكثير من المتعاطفين مع التنظيم في الداخل الباكستاني لتنظيم عمليات إرهابية أكثر دموية خلال الفترة المقبلة.

ودعا مرصد الإفتاء إلى ضرورة التكاتف الدولى التام وتنسيق الجهود الدولية لتتبع تحركات التنظيمات الإرهابية خلال الفترة المقبلة لاستئصال جذورها السرطانية الإرهابية من مختلف أنحاء العالم.​