​​ "الآثار" حمام أبو الدهب العثمانى بالإسكندرية غير مسجل

كتبت- نسمة فرج:

أكد محمد متولى ،مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بمنطقة الإسكندرية والساحل الشمالى، أن حمام أبو الدهب العثمانى بشارع فؤاد بالإسكندرية، لايتبع وزارة الآثار وغير مسجل فى عداد الآثار الإسلامية، ولايخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، وذلك رداً على ما تداولته بعض الصحف الإلكترونية وموقع التواصل الاجتماعى، فيسبوك بشأن تعرض الحمام لمحالاوت الهدم.

وأوضح متولى- حسب البيان الصادر، اليوم السبت، أن سبق معاينة حمام أبو الدهب أكثر من مرة، من خلال لجان متخصصة من وزارة الآثار وصدر قرار من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بعدم تسجيلة لفقدة معظم عناصره المعمارية الرئيسية.

وناشد متولى وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخى الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أى حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعاً لإثارة بلبلة الرأى العام، وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على مصلحة الوطن في الداخل والخارج.

ومن الجدير بالذكر أن منطقة آثار الإسكندرية مسجل بها حمام على بك المصرى بمنطقة اللبان بالإضافة لخمسة صهاريج، وهى صهريج بن النبية بشارع السلطان حسين، وصهريج دار إسماعيل بشارع شريف؛ وصهريجى بن بطوطة و الباب الأخضر باللبان وصهريج المباهما بكوم الدكة.​