"صحة بني سويف": انتشال جثة ثانية في حادث سقوط سيارة من معدية نيلية

بني سويف ــ أحمد كامل:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، اليوم السبت، انتشال قوات الإنقاذ النهري بمديرية الأمن للجثة الثانية في حادث سقوط سيارة من أعلى معدية نيلية بقرية كفر درويش بمركز الفشن.

وقالت مديرية الصحة ببني سويف، إن الجثة لفلاح يدعى "كامل حسين أحمد" 30 عامًا، مقيم بقرية الفنت التابعة لمركز الفشن جنوبي محافظة بني سويف.

وكانت قوات الإنقاذ النهري بمديرية الأمن، قد انتشلت الجثة الأولى في الحادث، الجمعة، لفلاح يدعى "إبراهيم محمد مصطفى"، 60 عامًا فلاح.

وكان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن جنوبي بني سويف، بسقوط سيارة ربع نقل محملة بالركاب من أعلى معدية للنيل بقرية كفر درويش التابعة لمركز الفشن، والذي كلّف بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري لانتشال الغرقى، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص غرقًا، وإصابة اثنين آخرين.