أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو) -
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر -
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات -
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون -
حكم ذبح الأضحية بالوكالة أو الصكوك - لعلهم يفقهون -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مكتبة الإسكندرية تكشف آخر وصايا أحمد زويل في ذكرى رحيله

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مكتبة الإسكندرية تكشف آخر وصايا أحمد زويل في ذكرى رحيله

02:29 م السبت 05 أغسطس 2017

مكتبة الإسكندرية تكشف آخر وصايا أحمد زويل في ذكرى رحيله

الدكتور أحمد زويل

الإسكندرية – محمد البدري:

كشف الدكتور خالد عزب، مدير المشروعات مكتبة الإسكندرية، اليوم السبت، عن آخر وصايا العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، خلال حفل إحياء الذكرى الأولى لرحيله المقامة بمقر المكتبة.

وقال "عزب" إن الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، تلقى اتصالًا هاتفيًا من زوجة العالم الراحل أحمد زويل، يوم الأربعاء الماضي، أبلغته خلاله عن وصيته بإهداء المكتبة الشخصية الخاصة بالعالم الراحل لمكتبة الإسكندرية ماعدا كتب العلوم البحتة، والتي تهدى إلى جامعة زويل تنفيذًا لوصيته.

وأضاف "عزب" أن مجموعة "زويل" تنضم إلى مجموعات العظماء الراحلين الموجودة بالمكتبة، مشيرًا إلى أن زويل لم يبخل بمجهوده في خدمة المكتبة، وكانت إسهاماته في مجلس الأمناء كبيرة منذ افتتاح المكتبة عام 2002.

وتابع: "زويل كان قصة كفاح في تاريخ العلم وتتويجه بجائزة نوبل، بمثابة رد على أن من يصل للقمة هم أصحاب الفهلوة".

كان الدكتور أحمد زويل، رحل عن عالمنا في 3 أغسطس من العام الماضي، في أثناء إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز ٧٠ عامًا.

 

ويعد "زويل"، أحد خريجي كلية العلوم جامعة الإسكندرية، وحصل على بكالوريوس العلوم بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف عام 1967 في مجال الكيمياء، كما عمل معيدًا بالكلية، وحصل على درجة الماجستير في مجال الكيمياء الفيزيائية من جامعة الإسكندرية، وعمل معيدًا بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، وفي عام 2010 قررت الكلية إطلاق اسم الدكتور أحمد زويل على أكبر مدرج بها تقديرًا لما قدمه لمصر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "سراج الدين" عن الحكم بحبسه: أثق في عدالة القضاء وسنترك الحكم للتاريخ

    أخبار

  • مصدر بمكتبة الإسكندرية عن حبس "سراج الدين": نحترم الحكم.. وجميع المتهمين

    أخبار

  • حبس مدير مكتبة الإسكندرية السابق 3 سنوات ونصف بتهمه إهدار المال العام

    أخبار

  • مصطفى الفقي عن "سراج الدين": "خد وش القفص.. واتقاضى نصف راتبه"

    أخبار

إعلان

b445fec1a7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين