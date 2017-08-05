مكتبة الإسكندرية تكشف آخر وصايا أحمد زويل في ذكرى رحيله

الإسكندرية – محمد البدري:

كشف الدكتور خالد عزب، مدير المشروعات مكتبة الإسكندرية، اليوم السبت، عن آخر وصايا العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، خلال حفل إحياء الذكرى الأولى لرحيله المقامة بمقر المكتبة.

وقال "عزب" إن الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، تلقى اتصالًا هاتفيًا من زوجة العالم الراحل أحمد زويل، يوم الأربعاء الماضي، أبلغته خلاله عن وصيته بإهداء المكتبة الشخصية الخاصة بالعالم الراحل لمكتبة الإسكندرية ماعدا كتب العلوم البحتة، والتي تهدى إلى جامعة زويل تنفيذًا لوصيته.

وأضاف "عزب" أن مجموعة "زويل" تنضم إلى مجموعات العظماء الراحلين الموجودة بالمكتبة، مشيرًا إلى أن زويل لم يبخل بمجهوده في خدمة المكتبة، وكانت إسهاماته في مجلس الأمناء كبيرة منذ افتتاح المكتبة عام 2002.

وتابع: "زويل كان قصة كفاح في تاريخ العلم وتتويجه بجائزة نوبل، بمثابة رد على أن من يصل للقمة هم أصحاب الفهلوة".

كان الدكتور أحمد زويل، رحل عن عالمنا في 3 أغسطس من العام الماضي، في أثناء إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز ٧٠ عامًا.

ويعد "زويل"، أحد خريجي كلية العلوم جامعة الإسكندرية، وحصل على بكالوريوس العلوم بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف عام 1967 في مجال الكيمياء، كما عمل معيدًا بالكلية، وحصل على درجة الماجستير في مجال الكيمياء الفيزيائية من جامعة الإسكندرية، وعمل معيدًا بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، وفي عام 2010 قررت الكلية إطلاق اسم الدكتور أحمد زويل على أكبر مدرج بها تقديرًا لما قدمه لمصر.