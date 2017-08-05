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وزير التعليم العالي يجدد تعيين عدد من القيادات الإدارية بجامعة أسيوط

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يجدد تعيين عدد من القيادات الإدارية بجامعة أسيوط

02:24 م السبت 05 أغسطس 2017

وزير التعليم العالي يجدد تعيين عدد من القيادات الإدارية بجامعة أسيوط

كتبت- داليا شبل:

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من القرارات الوزارية بشأن تجديد تعيين عددا من القيادات الإدارية بجامعة أسيوط.

وأعلنت وزارة التعليم العالي – في بيان لها اليوم السبت، أن القرارات تشمل تجديد تعيين كل من الأستاذ أحمد محمود أحمد أمينًا عامًا لكلية الزراعة، والأستاذ صلاح إبراهيم عبد الحافظ أمينًا عامًا لكلية التربية النوعية.

وأضافت الوزارة، كما تم تجديد عدد من التعينات بالمستشفيات الجامعية، حيث قرر الوزير تجديد تعيين كل من الدكتور إحسان على حسن مديرًا عامًا للشئون الطبية بالإدارة المركزيـة للشئـون الطبية والعلاجية، والأستاذ محمد عبد المنعم فراج مديرًا عامًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشبكات.

وتابعت الوزارة، كما تم تجديد تعيين السيد عبد المنصف عبد الرحيم على مديرًا عامًا للتغذية والتفتيش والرقابة بالإدارة المركزية للشئون الطبية والعلاجية، والأستاذ طارق نجيب سرى محمد مديرًا عامًا للشئون المالية والإدارية بمستشفى جراحة المسالك البولية والكلى، والأستاذ مصطفى مصطفى صالح مديرًا عامًا للشئون المالية والإدارية بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، والأستاذ سيد إبراهيم حسين مديرًا عامًا للشئون المالية والإدارية بمستشفى الأطفال الجامعي، والأستاذ أحمد شوقي عبد السلام مديرًا عامًا للرعاية الاجتماعية، والأستاذ محمد سامى محمد مديرًا عامًا لمكتب مدير المستشفيات الجامعية.​

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