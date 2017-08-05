بالصور- شاب ينشر لقطات قبل وبعد تحوله جنسيًا

كتبت- هاجر حاتم:

فتاة أمريكية تدعى "جيمي ويلسون" 21 عامًا أدهشت أصدقائها وعائلتها ومتابعيها في ولاية فلوريدا بعد أن قامت بعملية تحول جنسي لتصبح شابًا.

تعرضت "ويلسون" إلى هجوم كبير عندما قامت بإخبار من حولها عن قرارها، حيث كان تعليق أغلبهم بأن شكلها كأنثى لا يدل نهائيًا عن وجود أي علامات للذكورة مثلما ادعت ، بحسب ما ذكره موقع indian time.

وبعد قيامها بعملية التحول، لم يكتفِ الشاب"ويلسون" بذلك، حيث قام بعمل العديد من التمرينات الرياضية والاستمرار على الادوية لمدة عام كامل منذ 2015، ليصبح لديه عضلات شاب رياضي.

والغريب في الأمر أن "جيمي" لا يبدو على شكله الحالي أي علامات تدل أنه كان فتاة في يوم من الايام، بحسب ما ذكره متابعوه عبر صفحته الشخصية على انستجرام.

يذكر أن جيمي يعمل موسيقي في العديد من الأماكن بالولايات المتحدة،و له أكثر من 300 ألف متابع عبر موقع التواصل انستجرام.