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أمن القاهرة يكشف سر اختفاء الطفلة "نادية" بالمرج .. زوجة والدها "ذبحتها"

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مصراوي Masrawy

أمن القاهرة يكشف سر اختفاء الطفلة "نادية" بالمرج .. زوجة والدها "ذبحتها"

02:01 م السبت 05 أغسطس 2017

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

كشف رجال مباحث قسم شرطة المرج غموض تغيب طفلة 11 سنة، حيث أثبتت التحريات أن زوجة والدها ذبحتها وأخفت جثتها داخل "جوال" بلاستيك ألقته داخل مصرف بمنطقة المرج، بسبب تعدي المجني عليها على نجل المتهمة.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغاً من "عوض .ج . إ"، 38 سنة، فني تبريد وتكييف، يفيد تغيب طفلته نادية 11 سنة، طالبة بالمرحلة الابتدائية.

أجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة، واثناء تنفيذ خطة بحث أمر اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة بوضعها، وردت معلومات إلى المقدم عمرو الاعصر رئيس مباحث قسم شرطة المرج من ربة منزل وعاملة خدمات بمعهد أزهري بمشاهدتهما "ثناء . م . ر"، 34سنة، ربة منزل، زوجة المبلغ، قبل اختفاء الطفلة بعدة ساعات وبحوزتها جوال بلاستيك كبير ألقت به بمنطقة مصرف شعبي "رشاح المرج".

أكدت التحريات صحة الواقعة، وألقت الشرطة القبض على المتهمة.

وأمام العميد نبيل سليم مدير المباحث الجنائية، اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة وقررت أن المجني عليها تعدت على طفلها الصغير بالضرب.

أضافت المتهمة أن المجني عليها استفزتها بأنها سوف تخبر والدها بأنها تعدت عليها بالضرب، الأمر الذي أثار غضبها، وقامت بطعنها بسلاح أبيض وذبحها بالرقبة، ثم غطت الرأس والرقبة داخل كيس بلاستيك حتى لا تتناثر الدماء ثم وضعتها داخل جوال بلاستيك وتخلصت منها داخل الرشاح.

دلت اعترافات المتهمة على مكان القاء الجثة وعثرت الشرطة على جوال بلاستيكي مُلقى بمياه راكده بمصرف "الرشا

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