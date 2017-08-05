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وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات الصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات الصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية

02:01 م السبت 05 أغسطس 2017

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات الصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن ما تردد حول إلغاء الامتحانات للصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائية، غير صحيح.

وقال الوزير، في تعليق له على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خاصة بأولياء الأمور: "إلى السادة أولياء الأمور، أنا أتعجب في الحقيقة كيف يتم نشر معلومات مغلوطة كهذه رغم أن الهدف الرئيس من المؤتمر الصحفي كان توضيح جميع الامور حتى نتفادى التخمين أو نشر معلومات مغلوطة".

وأضاف الوزير: "أنا لم أذكر أي شيء عن إلغاء امتحانات الصفوف الثلاثة الأولى، والمؤتمر مسجل بالصوت والصورة!، رجاءً التحقق من مصدر هذه الإشاعات".

وعقد الدكتور طارق شوقي، مؤتمرًا صحفيًا، الثلاثاء الماضي، للإعلان عن خطط الوزارة لإصلاح منظومة التعليم، والمنظومة التعليمية الجديدة المقرر تدشينها بداية من سبتمبر 2018، إلى جانب عدد من القرارات مثل: تحويل الشهادة الابتدائية إلى سنة نقل، وعدم احتساب درجات امتحانات منتصف الفصل الدراسي "الميد تيرم" داخل المجموع، ورفع مادتي الحاسب الآلي والتربية الفنية من المجموع.

وبعد انتهاء المؤتمر انتشرت شائعات حول إلغاء امتحانات الصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الابتدائي، وهو ما نفاه الوزير.​

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