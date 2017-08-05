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التموين تحذر أصحاب المخابز: غدا آخر مهلة لسداد تأمين الدقيق

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التموين تحذر أصحاب المخابز: غدا آخر مهلة لسداد تأمين الدقيق التموين تحذر أصحاب المخابز: غدا آخر مهلة لسداد تأمين الدقيق

التحرير

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حذر ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة ، أصحاب المخابز من انتهاء مهلة سداد تأمين الدقيق لأصحاب المخابز، موضحا أن آخر مهلة للسداد ، غدًا الأحد، وفقًا للقواعد المنظمة لمنظومة إنتاج الخبز الجديدة.

وأكد رمضان، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن المنظومة الجديدة لإنتاج الخبز تعمل على رفع كفاءة المنظومة وإنتاج خبز طبقا للمواصفات، وتضمن الجودة العالية لرغيف الخبز طبقًا للمواصفات، ورفع كفاءة العمل داخل المخابز، والقضاء على السوق السوداء.

وتابع أنه سيتم تطبيق عقوبات على المخالفين من أصحاب المخابز بشكل حازم، لافتا إلى أن الوزارة وضعت عدد من العقوبات المحددة التي تم الاتفاق عليها مع أصحاب المخابز في حال الامتناع عن إنتاج الخبز أو إنتاج خبز ناقص.

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وأضاف أن النظام الجديد الذي تم وضعه سيضمن الجودة العالية لرغيف الخبز طبقًا للمواصفات، ويرفع كفاءة العمل داخل المخابز، بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء.

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التحرير

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