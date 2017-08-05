سعفان: التفاوض مع «أسمنت أسوان» لزيادة تعويض أسر المتوفين

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كلّف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، حسن الرداد، اليوم السبت، بالتفاوض مع شركة الأسمنت لزيادة مبلغ التعويض الخاص بالعمال المتوفين عن 250 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، لعدم رضائه عن مبلغ التعويض، فضلا عن تعيين أبناء المتوفين في المصنع.

وأكد سعفان، في بيان له، اليوم السبت، أنه يتابع بصفة مستمرة كل الإجراءات التي اتخذت بشأن حريق المصنع، الذي نتج عنه وفاة عاملين ومهندس متأثرين بالحروق الشديدة.

ومن المقرر أن يعقد الوزير اجتماعًا، الخميس المقبل، بديوان عام الوزارة، يحضره رؤساء مجالس إدارة شركات الأسمنت، وممثلون عن غرفة صناعة مواد البناء والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء، لمناقشة سبل الحد من الحوادث الجسيمة وفقا لمعايير العمل الدولية، لتلافي تكرار ما حدث في مصنع أسمنت أسوان، حفاظًا على حياة العمل والصناعة المصرية، فضلًا عن مواكبة أحدث الطرق والإجراءات العالمية في السلامة والصحة المهنية من أجل مستقبل أفضل وبيئة عمل.

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وقال وزير القوى العاملة، إن ذلك يأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في تعزيز التعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك، لرفع الوعي في مجالات السلامة والصحة المهنية، للعمل على خفض معدلات الحوادث والإصابات على المستوى القومي، والتي تؤدى إلى خسائر طائلة في القوى البشرية وموارد الدولة، فضلًا عن العديد من الأضرار غير المباشرة.

وتلقى الوزير تقريرًا عاجلًا، اليوم، من مدير المديرية، أشار فيه إلى أن هناك لجنة مشكلة من السلامة والصحة المهنية، وجهاز شؤون البيئة وإدارة الحماية المدنية ستتوجه، اليوم، لمعاينة المصنع، وبحث مدى توافر إجراءات الوقاية وحماية العاملين وبيئة العمل من عدمه.

كما تتوجه لجنة أخرى من إدارة رعاية وحماية القوى العاملة، للبحث والتفتيش على ملفات جميع العاملين المؤمن عليهم، فضلا عن العمالة اليومية، إذ تم الاتفاق مع إدارة المصنع على تحرير عقود عمل والتأمين على جميع العمالة دون استثناء.