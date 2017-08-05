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مكتبة الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل أحمد زويل بحضور المحافظ

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مكتبة الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل أحمد زويل بحضور المحافظ مكتبة الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل أحمد زويل بحضور المحافظ

التحرير

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نظمت مكتبة الإسكندرية اليوم، السبت، حفلًا لإحياء ذكرى العالم المصري الراحل، الدكتور أحمد زويل، في تمام الحادية عشرة صباحًا بالقاعة الكبرى فى مركز المؤتمرات.

في البداية قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الاسكندرية: إن "أسرة العالم الراحل أحمد زويل أعلنت عن إهداء المكتبة الشخصية الخاصة بالعالم الراحل لمكتبة الإسكندرية باستثناء كتب العلوم البحتة والتي ستُهدى لجامعة زويل تنفيذًا لوصيته".

تكريم زويل

ولفت "الفقي" خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور خالد عزب، مدير المشروعات بمكتبة الإسكندرية، إلى أن مكتبة "زويل" ستنضم إلى مكتبة العظماء الراحلين الموجودة بالمكتبة.

من جانبه صرح الدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية الدولية للطب النفسي، أن الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، وعده بدراسة مقترح بعمل كتاب لرصد حياة وذكريات العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، يبرز من خلاله الجانب العلمي والإنساني له.

واقترح "عكاشة " أن يكون الكتاب المصري على غرار كتاب أمريكي أصدر مؤخرًا، وأن يشارك فيه 40 عالم مصري على الأقل، وأن تشرف عليه المكتبة والدكتور مصطفى الفقي وكذلك عدد من المقربين منه.

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أما الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في والعالم، فقد أكد أن هناك إهمال كبير يعتري مشروع مدينة زويل العلمية، وهو المشروع العلمي للدكتور أحمد زويل الذي حلم بأن يصل بمصر للعالمية، مضيفًا: "المشروع قوبل بداية بحماس ثم تحول هذا الحماس تحول إلى فتور شديد".

وشدد "غنيم" خلال كلمة بحفل أحياء ذكرى "زويل"، بمكتبة الإسكندرية على ضرورة أن يكون هناك دعم مادي وفتح باب لللتبرعات، وكذلك وجود إخلاص من العاملين بالمدينة، فضلًا عن أهمية العمل الدؤوب لإتمام المشروع.

حضر الحفل كل من الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، وعائلة الدكتور الراحل أحمد زويل، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، ووفد من أعضاء مجلس النواب، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والمحافظين والشخصيات العامة، بالإضافة إلي كبار مسئولي مكتبة الإسكندرية، وممثلي مختلف المؤسسات والهيئات المصرية.

يُذكر أن العالم المصرى الكبير، الدكتور أحمد زويل، توفى يوم 3 أغسطس عام 2016، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع مع سرطان النخاع الشوكى.

 

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التحرير

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