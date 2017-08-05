الفقي: الحكومة ماعندهاش فرص عمل.. ركزوا في القطاع الخاص

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قال الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي الأسبق لصندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد بدأ في التعافي بعد تعرضه لنزيف شديد عقب ثورة يناير.

أضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، ببرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور"، مع الإعلامي أحمد الشاعر: "الاقتصاد بدأ التعافي من ناحية الموارد، والاحتياطي النقدي وعجز الموازنة والدين العام، والبطالة وغيرها".

وتابع: "لا بد أن تعطي الحكومة إشارة بريادة القطاع الخاص، ولا مجال لتحقيق التنمية إلا بدفع القطاع الخاص وتشجيعه، مصر الآن تعيش برنامج إفاقة، وهو الإصلاح الاقتصادي"، موضحًا أن الجرعة في البداية قوية جدًا، لكن النتيجة تستحق التعب.

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وذكر: "المواطن البسيط يحتاج إلى فرصة عمل والحكومة ليس لديها أي فرص عمل، لذلك يجب التعامل مع القطاع الخاص وفتح الاستثمارات فيه، لأنه يقود العملية الاقتصادية في مصر من الآن".