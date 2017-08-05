أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو) -
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر -
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات -
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون -
حكم ذبح الأضحية بالوكالة أو الصكوك - لعلهم يفقهون -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الفقي: الحكومة ماعندهاش فرص عمل.. ركزوا في القطاع الخاص

Google+ Print
الفقي: الحكومة ماعندهاش فرص عمل.. ركزوا في القطاع الخاص الفقي: الحكومة ماعندهاش فرص عمل.. ركزوا في القطاع الخاص

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي الأسبق لصندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد بدأ في التعافي بعد تعرضه لنزيف شديد عقب ثورة يناير.

أضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، ببرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور"، مع الإعلامي أحمد الشاعر: "الاقتصاد بدأ التعافي من ناحية الموارد، والاحتياطي النقدي وعجز الموازنة والدين العام، والبطالة وغيرها".

وتابع: "لا بد أن تعطي إشارة بريادة القطاع الخاص، ولا مجال لتحقيق التنمية إلا بدفع القطاع الخاص وتشجيعه، الآن تعيش برنامج إفاقة، وهو الإصلاح الاقتصادي"، موضحًا أن الجرعة في البداية قوية جدًا، لكن النتيجة تستحق التعب.

شاهد أيضا

وذكر: "المواطن البسيط يحتاج إلى فرصة عمل والحكومة ليس لديها أي فرص عمل، لذلك يجب التعامل مع القطاع الخاص وفتح الاستثمارات فيه، لأنه يقود العملية الاقتصادية في مصر من الآن".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية