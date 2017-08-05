«نصر ومدبولي» يلتقيان رئيس «إعمار مصر» لبحث الاستثمار في العلمين

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التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، اليوم السبت، محمد الدهان، رئيس شركة إعمار مصر، ممثل المستثمر الإماراتي محمد العبار في مصر، بمدينة العلمين.

ناقش الجانبان، التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي وشركة إعمار، في إطار رغبة "العبار" في الاستثمار بمدينة العلمين الجديدة، كما تم بحث التعاون بين الوزارتين في دعم مشروع الإسكان الاجتماعي في مطروح، والأماكن التى تم تطهيرها من الألغام في الساحل الشمالي الغربي، بالتنسيق مع المركز الوطني لإزالة الألغام، التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

نقل الدهان رغبة محمد العبار في إقامة مشروع استثماري كبير في العلمين، في ظل رغبته في زيادة استثماراته في مصر خلال الفترة المقبلة، في عدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وإقامة عدد من المشروعات الجديدة في القاهرة وجنوب سيناء، في إطار حرصه على دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب.

وأكد وزير الإسكان، استعداد الوزارة لتخصيص أرض مناسبة للمستثمر الإماراتي في المدينة عن طريق الشراكة مع الحكومة، على أن تكون المساحة مناسبة من أجل إنجاز المشروع في أسرع وقت.

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وأشادت سحر نصر، باستثمارات شركة إعمار في مصر، ودورها في تحقيق التنمية، مؤكدة أن ضخ استثمارات جديدة، يساعد في تحقيق التنمية المنشودة، ويعمل على توفير فرص عمل، وهذا ما تسعى الحكومة المصرية لتحقيقه.

وأوضحت، أن الوزارة ستعلن قريبًا عن الخريطة الاستثمارية، التي تم وضعها بالتنسيق مع كل الوزارات، وتتضمن نحو 600 فرصة استثمارية في المحافظات، بما تشمل من مطارات، وموانى، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، أمام المستثمرين العرب والأجانب.

وعقب الاجتماع، توجهت الوزيرة والدهان إلى الأرض المقترح أن يقيم عليها العبار مشروعه الاستثماري في العلمين الجديدة، حيث استمعا إلى شرح من رئيس جهاز الإسكان حول مشروع العلمين الجديدة، والبنية الأساسية المتوفرة في المشروع.