«الآثار»: حمام أبو الدهب بالإسكندرية ليس أثرًا إسلاميًا

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أعلن مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بمنطقة الإسكندرية والساحل الشمالي، محمد متولي، أن حمام أبو الدهب العثماني بشارع فؤاد بالإسكندرية لا يتبع وزارة الآثار وغير مسجل في عداد الآثار الإسلامية، ولا يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010.

أضاف متولي، في تصريح صحفي، ردًا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض حمام أبو دهب لمحاولات هدم، أنه سبق معاينة الحمام أكثر من مرة من خلال لجان متخصصة من وزارة الآثار، وصدر قرار من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بعدم تسجيله، لفقده معظم عناصره المعمارية الرئيسية.

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يذكر أن منطقة آثار الإسكندرية مسجل بها حمام علي بك المصري بمنطقة اللبان، إضافة إلى 5 صهاريج، وهي: بن النبية بشارع السلطان حسين، دار إسماعيل بشارع شريف، ابن بطوطة، الباب الأخضر باللبان، والمباهما بكوم الدكة.