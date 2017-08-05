«الاقتصادية» و«التشريعية» تجتمعان لنظر تعديلات «الإجراءات الجنائية» ولائحة الاستثمار

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تستأنف لجنتا الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عملهما الأسبوع الحالي، وتواصل «الاقتصادية» مناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، في اجتماعها، غدًا الأحد، قبل أن تتوجه اللجنة يوم الثلاثاء المقبل، في زيارة ميدانية إلى مركز خدمة المستثمرين بدعوة من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وناقشت اللجنة في 3 اجتماعات سابقة، بعض الاعتراضات على مشروع اللائحة، من جانب بعض النواب، وعدد من رجال الأعمال المشاركين في الاجتماعات.

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وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة، ثاني جلسات الاستماع حول قانون الإجراءات الجنائية، يوم الثلاثاء المقبل، بقاعة مجلس الشورى بمقر البرلمان.

وعقدت اللجنة أولى جلسات الاستماع، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، بحضور ممثلين عن وزارة العدل والنائب العام وعدد من المستشارين ورؤساء المحاكم. وتعقد اللجنة ثالث جلسة استماع حول القانون، الخميس المقبل.