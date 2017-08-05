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محمود طاهر: قانون الرياضة الجديد لا يشجع على الاستثمار

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محمود طاهر: قانون الرياضة الجديد لا يشجع على الاستثمار محمود طاهر: قانون الرياضة الجديد لا يشجع على الاستثمار

التحرير

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قال محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي أن قانون به الكثير من الإيجابيات إلا أن في ذات الوقت يوجه بعض المواد  والتي قد تؤدي إلى أزمات في المستقبل.

وأضاف طاهر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن لائحة النظام الأساسي للنادي:" أبلغنا وزير الرياضة بالعوار الموجود في بعض مواد قانون الرياضة".

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وتابع رئيس الأهلي :" قانون الرياضة الغرض الأساسي منه هو منع التدخل الحكومي وكذلك تشجيع الاستثمار وتعظيم دور الجمعايت العمومية".

وواصل رئيس القلعة الحمراء:" القانون لايشجع على الاستثمار وإذا كان به مواد تمنع التدخل الحكومي إلا أن هناك مواد تشدد على التدخل الحكومي، ولا نعلم من وضع هذا القانون".

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التحرير

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