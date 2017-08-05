أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - مع خالد الجندي ورمضان عبد المعز - حلقة الخميس 17-8-2017 ( الأئمة الأربعة .. الأضحية ) -
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو) -
مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية -
توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات -
خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو) -
محافظ كفر الشيخ خلال إزالة الأقفاص السمكية: النيل خط أحمر -
مسئول بشركة فوري: رسوم شحن عدادات الكهرباء من 2 إلى 8 جنيهات -
الأئمة الأربعة يوضحون حكم الأضحية للمتوفى - لعلهم يفقهون -
حكم ذبح الأضحية بالوكالة أو الصكوك - لعلهم يفقهون -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

محمود طاهر: لسنا في نزاع مع أحد.. ونحافظ على استقرار الأهلي

Google+ Print
محمود طاهر: لسنا في نزاع مع أحد.. ونحافظ على استقرار الأهلي محمود طاهر: لسنا في نزاع مع أحد.. ونحافظ على استقرار الأهلي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي أن النادي ومجلس إدارته ليس في خلاف مع أحد وكل ما في الأمر أن النادي له وجهة نظر واضحة وهي الحفاظ على استقرار القلعة الحمراء.

وأضاف طاهر خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن في مقر النادي بالجزيرة للكسف عن لائحة النظام الأساسي للنادي:" يقال أننا في معركة مع اللجنة الأولمبية و وزارة الرياضة وهذا الأمر غير صحيح".

شاهد أيضا

وتابع رئيس الأهلي:" الأهلي لم يكن طرف في أي نزاع،  لنا وجهة نظر منطقية وواضحة وصريحة نطالب بها بالطرق المشروعة  لنحافظ على استقرار النادي الأهلي وحتى لايتهم مجلس الإدارة بالتقصير".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)

بكري: قطر تدعم أفكار تركيا وإيران للسيطرة على المنطقة العربية (فيديو)

مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية

مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه بدقيقة حداد على ضحايا قطاري الإسكندرية

توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات

توقف الحركة بمحطة الإسماعيلية بسبب عطل في أحد القطارات

خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو)

خالد الجندي: الأضحية لا تشعر بألم الذبح (فيديو)