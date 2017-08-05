محمود طاهر: لسنا في نزاع مع أحد.. ونحافظ على استقرار الأهلي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي أن النادي ومجلس إدارته ليس في خلاف مع أحد وكل ما في الأمر أن النادي له وجهة نظر واضحة وهي الحفاظ على استقرار القلعة الحمراء.

وأضاف طاهر خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن في مقر النادي بالجزيرة للكسف عن لائحة النظام الأساسي للنادي:" يقال أننا في معركة مع اللجنة الأولمبية و وزارة الرياضة وهذا الأمر غير صحيح".

شاهد أيضا

وتابع رئيس الأهلي:" الأهلي لم يكن طرف في أي نزاع، لنا وجهة نظر منطقية وواضحة وصريحة نطالب بها بالطرق المشروعة لنحافظ على استقرار النادي الأهلي وحتى لايتهم مجلس الإدارة بالتقصير".