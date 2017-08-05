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حلم المونديال.. أزمة في المنتخب بسبب المحترفين

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حلم المونديال.. أزمة في المنتخب بسبب المحترفين حلم المونديال.. أزمة في المنتخب بسبب المحترفين

التحرير

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أكد محمود فايز مدرب ومُحلل الآداء بالجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، أن الفراعنة يواجهون أزمة بسبب المحترفين قبل مواجهتي أوغندا ضمن تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال فايز لـ«التحرير»، إن المحترفين لديهم مباريات مع أنديتهم يوم 27، وفي حالة وجود رحلات طيران سيصلون القاهرة يوم 28 مساءً أو 29 في الصباح، وهو نفس يوم سفر بعثة إلى أوغندا.

وأضاف مُحلل الآداء بالجهاز الفني للمنتخب الوطني، أن المحترفين لن يستطيعوا التدريب مع المنتخب وإنما سيخضعون للاستشفاء ويكتفون بتدريب خفيف ليلة المباراة على الملعب الذي يقام عليه اللقاء فقط.

وتابع فايز بأنه سيعمل على تجهيز فيديوهات بالإضافة إلى أن الجهاز الفني سيعقد مع المحترفين محاضرات نظرية مكثفة حتى يُعالج هذه الأزمة.

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ويرتبط المنتخب الوطني بمباراة أمام أوغندا يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، في إطار لقاء الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ومن المنتظر، أن يعلن المدرب الأرجنتيني قائمة اللاعبين الذي سيقع عليهم الاختيار في موعد أقصاه 15 أغسطس الجاري. 

وتطير بعثة المنتخب إلى أوغندا يوم 29 أغسطس، عقب خوض مران خفيف صباحي، على أن تعود بعد المباراة بيوم، حيث سيلتقيان مجددًا يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال. 

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط. 

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التحرير

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